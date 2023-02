20 ans d'avancées en cancérologie pour l'IRIC





MONTRÉAL, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - En 2023, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal célèbre 20 ans d'existence. À la veille de la Journée mondiale contre le cancer, c'est l'occasion pour l'IRIC de lancer une programmation spéciale pour souligner ses accomplissements, mettre en lumière sa communauté, ainsi que de rappeler le rôle indispensable de la recherche au bénéfice de toute la société.

20 ans couronnés de succès

Au cours des 20 dernières années, l'IRIC a bâti un modèle de recherche unique au pays, en misant notamment sur le continuum entre la recherche fondamentale et l'application clinique, la multidisciplinarité de ses 27 équipes de recherche et en s'appuyant sur ses 10 plateformes technologiques et son Unité de découverte de médicaments, composée de la plus grande équipe de chimistes médicinaux et de biologistes en milieu académique au pays.

Ces nombreux atouts lui ont permis de faire des avancées scientifiques considérables, de franchir plusieurs jalons d'importance qui ont mené à la découverte de nouvelles thérapies contre le cancer, de partenariats avec l'Industrie pharmaceutique et même à la création de compagnies dérivées. Parmi ces réalisations majeures :

L'utilisation de la molécule UM171 en clinique pour traiter de nombreuses personnes atteintes de cancers du sang; une molécule développée à l'origine dans les laboratoires de l'IRIC par les équipes du Dr Guy Sauvageau et d'Anne Marinier.

et d'Anne Marinier. Des percées majeures dans le développement d'un vaccin thérapeutique contre le cancer, un traitement prometteur pour plusieurs types de cancers, dont le cancer de l'ovaire et la leucémie myéloïde aiguë. Issu du travail des équipes du Dr Claude Perreault , de Sébastien Lemieux et de Pierre Thibault , ce vaccin pourrait mener à de premiers essais cliniques à court terme.

, de Sébastien et de , ce vaccin pourrait mener à de premiers essais cliniques à court terme. Les évaluations précliniques d'une molécule développée par les laboratoires de Marc Therrien et d'Anne Marinier sont maintenant terminées. Des études cliniques devraient débuter dans les prochaines années. À terme, cette molécule pourrait traiter un tiers des cancers.

Outre ces accomplissements, de nombreuses découvertes issues de la recherche fondamentale ont également été réalisées et publiées dans les journaux scientifiques les plus prestigieux au cours des dernières années. Celles-ci conduisent à une meilleure compréhension du cancer et à la découverte de nouvelles pistes pour combattre la maladie.

2023 : une année pour célébrer ensemble

Tout au long de l'année, l'IRIC capitalisera sur des événements et initiatives pour mettre de l'avant la science, propulser l'innovation, ainsi que pour remercier toutes celles et ceux qui se sont impliqués de près ou de loin auprès de l'Institut depuis sa création. Parmi les moments phares à mettre à l'agenda :

L'exposition FOCUS, au bénéfice de l'IRIC, qui mettra en lumière des oeuvres scientifiques créées par la communauté de l'Institut (9 au 12 février 2023)

Le grand retour en présentiel d'Audace, l'événement-bénéfice de l'IRIC, dans une version réinventée et dynamisée (27 avril 2023)

Un symposium scientifique international à saveur anniversaire (19-20 octobre 2023)

Michel Bouvier, Directeur général et chercheur principal à l'IRIC, se réjouit : « L'année qui s'amorce est excitante à tous points de vue pour l'Institut. Après des années plus difficiles en raison de la COVID, l'heure est maintenant aux célébrations. L'IRIC a fait des pas de géants depuis ces vingt dernières années et pour moi, cet anniversaire est également l'occasion de rappeler que la force du nombre fait toute la différence. C'est cet esprit de collégialité entre toutes les parties prenantes qui fait certainement de notre Institut un véritable chef de file aujourd'hui pour l'avancement des connaissances en cancérologie. »

Ensemble, écrivons le prochain chapitre de l'IRIC!

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé en 2003 pour élucider les mécanismes impliqués dans le cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre cette maladie. L'IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Sa façon innovante d'envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, un impact significatif dans la lutte contre le cancer.

