Copan Diagnostics annonce un changement de direction





CARLSBAD, Californie, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- COPAN Group annonce le départ de Norman Sharples, directeur général de Copan Diagnostics, de la société qu'il a cofondée avec Daniele Triva en 1994, ainsi que la nomination de Fabrizio Mazzocchi en tant que nouveau directeur général et membre du conseil d'administration de Copan Diagnostics à compter du 9 janvier 2023.

« Je pars en laissant derrière moi une organisation que j'aime profondément et que j'ai créée de toutes pièces, comme premier employé, afin de représenter la filiale américaine du groupe italien COPAN. Je suis fier de nos réalisations, de notre équipe et de l'impact que nous avons eu sur les systèmes de collecte et de transport et sur l'intelligence artificielle (IA) dans le cadre de l'automatisation complète des laboratoires de microbiologie clinique. Ce fut un privilège de servir en tant que PDG et membre du conseil d'administration de COPAN Diagnostics pendant près de trois décennies. La décision de partir a été très difficile à prendre. Ma priorité sera d'assurer la bonne continuité de l'activité en 2023 et de préparer l'organisation à accueillir la nouvelle direction », a déclaré Sharples.

« C'est avec un mélange de tristesse et de gratitude que nous annonçons ce changement de direction. En Amérique, nous avons pu changer le secteur de la collecte et du transport des échantillons et de l'automatisation complète des laboratoires, via des marques emblématiques, telles que eSwab®, FLOQSwabs®, UTM® WASP®, WASPLab® et PhenoMATRIX®. Rien de cela n'aurait été possible sans Norman et sa vision. Il laisse derrière lui un formidable héritage, notamment une stratégie novatrice et ambitieuse, que sa solide équipe de direction et son personnel talentueux feront évoluer sous la direction du nouveau PDG. Nous sommes reconnaissants pour les années où nous avons eu le plaisir de travailler ensemble pour faire de COPAN la société qu'elle est devenue aujourd'hui », affirme Stefania Trivia, PDG de COPAN Group. « C'est avec un grand enthousiasme que nous accueillons Fabrizio, et nous pensons que l'expérience considérable qu'il a acquise en tant que chef d'entreprise dans le secteur de la santé sera très précieuse pour aider COPAN à poursuivre son engagement sur le marché américain afin de renforcer son partenariat avec ses clients et de fournir des solutions innovantes dans le domaine de la collecte d'échantillons et de l'automatisation des laboratoires » a-t-elle conclu.

Fabrizio Mazzocchi apporte à ce poste ses 30 années d'expérience mondiale dans le secteur de la santé. Il a travaillé plus de 20 ans chez Merck KGaA, où il a assumé des responsabilités croissantes dans le domaine de la vente, du marketing, des affaires et du commerce médicaux, en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis. Fabrizio a commencé sa carrière professionnelle dans la R&D, et il est titulaire d'une maîtrise en chimie et technologie pharmaceutique de l'université de Milan.

« C'est un honneur pour moi de rejoindre COPAN Diagnostics et de faire partie du groupe COPAN. J'ai hâte de prendre la tête de cette équipe soucieuse de créer de la valeur pour nos clients en innovant en permanence, et d'atteindre notre objectif d'aider les prestataires de soins de santé à prendre la meilleure décision clinique pour le bien des patients », a déclaré Mazzocchi.

À propos de COPAN Diagnostics, Inc.

COPAN Diagnostics fait partie du groupe COPAN, un fabricant de premier plan de systèmes de collecte et de transport et d'automatisation complète de laboratoires. L'approche collaborative de COPAN en matière de pré-analyse a donné naissance à FLOQSwabs®, ESwab®, UTM Universal Transport Medium®, ainsi qu'aux systèmes d'automatisation de laboratoire WASP® et WASPLab®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.copanusa.com.

Communiqué envoyé le 3 février 2023 à 07:26 et diffusé par :