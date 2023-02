Échangeur des autoroutes 440 (Jean-Noël-Lavoie) et 15 (des Laurentides), à Laval - Début de la construction de la nouvelle bretelle aérienne





LAVAL, QC, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annoncent que les travaux de construction de la nouvelle bretelle aérienne menant de l'autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie), en direction ouest, à l'autoroute 15 (des Laurentides), en direction nord, à Laval débuteront le 6 février et s'échelonneront sur trois ans.

Cette bretelle fait partie du projet de sécurisation et d'amélioration de la mobilité dans l'échangeur des autoroutes 440 (Jean-Noël-Lavoie) et 15 (des Laurentides), à Laval, qui entame sa deuxième phase. En plus de ce nouveau lien aérien, il y aura un réaménagement de la sortie menant de l'autoroute 440, en direction ouest, au boulevard Industriel.

La première phase du projet consistait à ajouter une entrée menant des voies de desserte de l'autoroute 15, en direction nord, à l'autoroute 15, au sud de l'autoroute 440. Cette nouvelle entrée, qui permet de limiter les refoulements dans le secteur de l'échangeur, est en service depuis septembre 2022.

Citations

« Ce chantier franchit une nouvelle étape grâce aux actions prises par notre gouvernement pour l'accélération de certains projets d'infrastructure. Les améliorations apportées dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15 permettront d'accroître la sécurité et la mobilité des usagers de la route. Cette nouvelle infrastructure sera bénéfique non seulement pour les citoyens de Laval, mais aussi pour ceux de la grande région de Montréal. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cette nouvelle bretelle permettra une forte amélioration de la sécurité et de la qualité de vie de la population. Je tiens d'ailleurs à souligner le déploiement rapide du projet à la suite du tragique carambolage survenu en 2019. De plus, cette bretelle est au coeur d'un pôle d'emploi et commercial important de Laval, une bonne nouvelle pour l'économie de la région. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Notre gouvernement a décidé d'agir à la suite du terrible carambolage de 2019. À terme, grâce au nouvel échangeur, ce carrefour très fréquenté sera plus sécuritaire et se traduira par une meilleure fluidité de la circulation. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides

Faits saillants

Ces mesures viennent compléter celles déployées par le Ministère depuis 2019 pour améliorer la sécurité des usagers circulant sur l'autoroute 440, dont : l'ajout de deux panneaux de signalisation annonçant la sortie no 22 de l'autoroute, d'un système de détection de file d'attente relié à des panneaux « Congestion - Préparez-vous à arrêter » et d'un radar photo mobile. Celles-ci ont eu un effet positif sur la réduction de la vitesse pratiquée sur l'autoroute 440.

Des entraves seront requises pour la construction de la nouvelle bretelle aérienne. Elles seront communiquées au moment opportun.

Environ 305 000 véhicules circulent chaque jour dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15, ce qui en fait l'un des échangeurs les plus achalandés du Québec.

Liens connexes

Page Web : Échangeur des autoroutes 440 et 15 à Laval - Sécurisation et amélioration de la mobilité.

