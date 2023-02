L'AMC aux politiciens : il est temps d'investir et de rebâtir les systèmes de santé du Canada





OTTAWA, ON, le 3 févr. 2023 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) attend avec impatience un résultat productif des réunions à venir entre les ministres des Finances, et entre le premier ministre fédéral et les premiers ministres provinciaux et territoriaux. Il est clair qu'il faut de toute urgence investir dans les soins de santé et nous engager à réformer la façon dont nous offrons des soins à la population canadienne. Alors que différentes provinces ont annoncé des solutions novatrices pour stabiliser leurs systèmes de santé respectifs, la résolution des crises concurrentes de nos systèmes de santé passe par la collaboration et la coordination entre l'ensemble des provinces et des territoires.

Nous savons ce qui ne va pas. Cinq millions de Canadiens et Canadiennes n'ont pas de fournisseur de soins primaires. Des services d'urgence ferment régulièrement en raison d'une pénurie de personnel. Des millions de services de santé ne sont pas offerts et des centaines de milliers de patients attendent une chirurgie. Les médecins et autres travailleurs et travailleuses de la santé croulent sous le poids de l'épuisement professionnel. Bien entendu, la population canadienne est frustrée.

Nous devons trouver des solutions. L'AMC continue de recommander diverses mesures pour stabiliser et rebâtir les systèmes de santé, notamment :

Augmenter le Transfert canadien en matière de santé afin de mieux soutenir les systèmes de santé provinciaux et territoriaux et faire en sorte que de nouveaux investissements répondent aux besoins de la population canadienne.

Créer un permis d'exercice pancanadien pour permettre la mobilité des professionnels et professionnelles de la santé.

Développer des modèles de soins primaires prodigués par des équipes pour améliorer l'accès aux services de première ligne.

Investir dans des environnements de travail sains pour les travailleurs et travailleuses de la santé, dans le cadre du nouveau financement pour la santé mentale.

Élaborer une stratégie nationale sur les données sur la santé et les ressources humaines de la santé pour répondre aux problèmes de rétention, de recrutement, de déploiement et de formation des travailleurs et travailleuses de la santé.

Les ministres des Finances se rencontreront aujourd'hui, avant la réunion du premier ministre fédéral et des premiers ministres provinciaux et territoriaux du 7 février. Nous trouvons encourageant que nos dirigeants politiques se réunissent pour discuter d'une voie à suivre. La population canadienne attend des investissements accrus et d'importantes réformes pour assurer la durabilité de nos systèmes de santé.

Il est temps que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux proposent une voie concrète pour stabiliser et rebâtir les systèmes de santé du Canada. L'AMC est prête à collaborer avec les gouvernements afin de créer un avenir meilleur pour la santé de la population canadienne.

Dr Alika Lafontaine

Président, Association médicale canadienne

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Communiqué envoyé le 3 février 2023 à 06:00 et diffusé par :