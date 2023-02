Tim Hortons lance le beigne Olympiques spéciaux AUJOURD'HUI, jusqu'au 5 février, et versera 100 % des recettes des ventes à Olympiques spéciaux Canada





TORONTO, le 3 févr. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de son appui de longue date à Olympiques spéciaux Canada, Tim Hortons lance une campagne de financement pour permettre aux athlètes ayant une déficience intellectuelle de réaliser leur plein potentiel de nouvelles façons, tant dans le sport que dans leur vie.

Le beigne Olympiques spéciaux sera offert dans les restaurants Tim Hortons participants partout au Canada à compter d'aujourd'hui, jusqu'au 5 février. Les invités peuvent commander à l'avance des lots de beignes Olympiques spéciaux dans leur restaurant Tim Hortons préféré en remplissant le formulaire correspondant.

Les beignes sont faits de pâte à gâteau au chocolat et recouverts de fondant blanc, de vermicelles colorés et de garniture fouettée. Le design multicolore est inspiré par la diversité et l'inclusion, thèmes qui sont au coeur de la mission des Olympiques spéciaux.

« Tim Hortons et Olympiques spéciaux Canada partagent des valeurs fondamentales de soutien à la diversité et à l'inclusion et croient aux bienfaits du sport pour aider les athlètes à atteindre leur plein potentiel », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Nous sommes fiers de notre partenariat de longue date avec Olympiques spéciaux Canada pour sensibiliser à la question de l'inclusion et recueillir des fonds pour les athlètes des Olympiques spéciaux, dans tout le Canada. »

L'organisme croit que le sport permet aux gens d'ouvrir leur coeur et leur esprit aux personnes présentant une déficience intellectuelle, et qu'il crée des communautés inclusives partout au pays.

« Nous sommes très reconnaissants du soutien apporté par Tim Hortons à notre programme quotidien de sport communautaire qui enrichit la vie de milliers de personnes ayant une déficience intellectuelle », a affirmé Sharon Bollenbach, directrice générale d'Olympiques spéciaux Canada. « Nous avons bien hâte de voir les Canadiennes et les Canadiens démontrer qu'ils appuient l'inclusion en achetant un beigne Olympiques spéciaux dans un restaurant Tim Hortons cette fin de semaine. »

L'athlète québécois des Olympiques spéciaux Maxime Clavette apparaîtra dans une publicité télévisée de Tim Hortons pour aider à promouvoir la campagne.

« Quand je me suis joint à Olympiques spéciaux, j'étais incapable de courir de longues distances. Maintenant, je suis vraiment rapide et je peux courir 5 km! Je me sens capable de tout, parce que je suis inclus. », a dit l'athlète.

Tim Hortons soutient également Olympiques spéciaux Canada par l'entremise de ses programmes S'amuser grâce au sport et Enfant actif. Ceux-ci sont conçus pour aider les enfants et les jeunes ayant une déficience intellectuelle à développer des habiletés motrices et sportives de base grâce à des expériences amusantes et positives. Ils leur permettent également de développer leur forme physique, de démontrer leur courage, d'améliorer leurs habiletés et de s'amuser tout en se faisant des amis.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiennes et les Canadiens commandent le café de mélange original, les cafés Deux-Deuxmc, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le coeur et satisfait les goûts des Canadiens. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À PROPOS D'OLYMPIQUES SPÉCIAUX CANADA

La section canadienne de ce mouvement international, fondée en 1974, met à profit les bienfaits transformateurs et la joie du sport pour enrichir l'expérience de vie des personnes présentant une déficience intellectuelle. Actif à longueur d'année dans 12 sections provinciales et territoriales, ce mouvement populaire dépasse la sphère sportive pour favoriser l'autonomisation des personnes, changer les attitudes et bâtir des communautés. Des milliers d'athlètes, âgés entre deux ans jusqu'à un âge avancé, sont inscrits à des programmes d'Olympiques spéciaux offerts toute l'année partout au pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.specialolympics.ca/fr ou suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter (@SpecialOCanada).

SOURCE Tim Hortons

Communiqué envoyé le 3 février 2023 à 06:00 et diffusé par :