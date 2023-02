PZU à Davos: pour attirer et retenir les talents, nous n'investissons pas dans les employés, mais dans les personnes





DAVOS, Suisse, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- Formation et amélioration des compétences des employés, attention à leur bien-être, donner un sens à leur travail au-delà des feuilles de calcul, culture de l'ouverture et de l'égalité des chances. Cette recette permettant de remporter la lutte pour les meilleurs employés a été présentée à Davos par des femmes chefs d'entreprise. Aleksandra Agatowska, présidente de PZU ?ycie, a parlé de l'expérience et des activités de son entreprise.

Le débat entre experts intitulé « Quelles sont les meilleures stratégies pour acquérir des talents dans la nouvelle ère sociale, démographique et culturelle » a été l'un des principaux événements organisés à la Maison de la Pologne lors du Forum économique mondial de Davos. Les invités ont reconnu que les tendances actuelles (telles que le vieillissement des sociétés, les progrès technologiques qui obligent à une augmentation continue ou à une modification des qualifications) exercent une forte pression sur les employeurs.

Les chefs d'entreprise ont convenu que la perspective féminine gagne en importance dans la gestion, ce qui répond parfaitement aux défis modernes liés au marché du travail.

"Au sein du groupe PZU, les femmes occupent plus de 60 % des postes, dont plus de 55 % des postes de direction. Près de 70 % de nos employés sont parents. Nous employons des personnes d'au moins quatre générations différentes ", a déclaré Aleksandra Agatowska, présidente de PZU ?ycie.

Le débat a souligné qu'à l'ère de la numérisation rapide et du développement de technologies innovantes qui transforment pratiquement toutes les entreprises, la direction la plus importante est l'éducation. La présidente de PZU ?ycie a indiqué que pendant la pandémie, le groupe PZU a mis en place de nombreux programmes de formation, d'éducation et de motivation accessibles aux employés de tous niveaux, que des milliers de personnes suivent volontiers.

Elle a également souligné qu'aujourd'hui, le bien-être des employés, y compris leur santé physique et mentale, est aussi important que leurs qualifications professionnelles. En témoignent les nombreuses activités menées dans le domaine du bien-être par le premier assureur polonais.

"Nous nous focalisons souvent sur l'aspect de la recherche de talents sur le marché, en oubliant qu'il est tout aussi important de conserver dans l'entreprise les employés que nous avons déjà. Par ailleurs, il est plus facile d'améliorer l'expérience des employés et de renforcer leur engagement et leur loyauté que d'améliorer l'expérience des clients", a souligné Aleksandra Agatowska.

