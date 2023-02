Hisense atteint un autre record : Les envois de ses téléviseurs ont atteint le premier rang sur le marché mondial en décembre 2022





QINGDAO, Chine, 3 février 2023 /CNW/ - Récemment, AVC Revo, un institut d'études de marché, a publié son rapport mensuel 2022 sur le volume des expéditions mondiales de téléviseurs de marques. Il a montré que le volume des expéditions mondiales des téléviseurs d'Hisense en décembre 2022 a atteint 2,326 millions d'unités, le plus haut volume du marché mondial. Hisense a atteint un nouveau record après avoir atteint la deuxième place dans les expéditions mondiales de télévision de janvier à octobre en 2022.

De plus, selon les données publiées par AVC Revo, le volume d'expédition mondiale de téléviseurs d'Hisense en 2022 est le deuxième mondial, tandis que la part de marché de l'entreprise a atteint 12,06 %. L'expédition outremer de téléviseurs d'Hisense a augmenté de 12,2 % par rapport à l'année précédente, enregistrant une croissance rapide en Europe, au Japon et dans les marchés émergents.

Lors de la récente Coupe du monde de la FIFA 2022TM, Hisense, en tant que commanditaire officiel, avait attiré l'attention avec ses panneaux publicitaires à DEL de l'entreprise sur le bord du terrain : « les téléviseurs d'Hisense sont les no 1 en Chine et les no 2 du monde ». Le rapport montre également qu'Hisense s'est toujours engagé sans relâche à offrir plus de solutions de qualité supérieure et à offrir aux clients un niveau de plaisir supérieur.

Le siège social de Hisense est situé à Qingdao, en Chine. Au cours des 54 dernières années, Hisense a toujours adhéré aux valeurs fondamentales de « l'intégrité, l'innovation, l'orientation client et la durabilité » et à la stratégie de développement de « la fondation technologique solide et l'opération robuste ». La société travaille dans des domaines tels que le multimédia, les appareils ménagers, les technologies de l'information intelligentes et les industries de services modernes. Avec le développement rapide de ces dernières années, les activités de Hisense s'étendent à plus de 160 pays et régions. La télévision intelligente, qui est le coeur du commerce électronique de détail de Hisense, a toujours été à la pointe de l'industrie mondiale. Outre le commerce électronique de détail, Hisense occupe également une position de chef de file mondial dans les industries interentreprises, notamment les transports intelligents, la médecine de précision et les communications optiques.

