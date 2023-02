Westfield finalise l'acquisition de Lloyd's of London Syndicate 1200





Westfield annonce aujourd'hui la finalisation de l'achat de Lloyd's of London Syndicate 1200 à Argo Group International Holdings Ltd. (NYSE : ARGO). Cette acquisition stratégique établie Westfield en tant que franchise mondiale, accélère la croissance de Westfield SpecialtySM après 18 premiers mois solides sur le marché américain, et permet au portefeuille Westfield Specialty de dépasser 1 milliard USD en primes.

« Cette acquisition démontre l'engagement de Westfield envers le marché international des assurances spécialisées », déclare Ed Largent, président, chef de la direction et président du conseil d'administration de Westfield. « Le marché de Lloyd's of London offre des opportunités de croissance à long terme et nous sommes ravis d'offrir aux courtiers, aux agents et aux clients un accès élargi à l'expertise et à la gamme de produits de Westfield. »

Westfield apporte une expertise et une expérience approfondies au marché international des assurances spécialisés. Jack Kuhn, président de Westfield Specialty, jouit d'une vaste expérience à la tête d'entreprises mondiales pesant plusieurs milliards de dollars. Avec Graham Evans, vice-président exécutif et responsable des assurances internationales de Westfield Specialty, ils consolideront les capacités de Syndicate 1200 et créeront une entité Lloyd's axée sur la souscription en tant qu'élément central de Westfield Specialty.

Kuhn et Evans ont une relation professionnelle de plus de 20 ans dans le marché mondial de l'assurance spécialisée et se réjouissent à la perspective de cette nouvelle opportunité.

« L'équipe Syndicate 1200 a créé une activité couronnée de succès, et nous sommes prêts à consolider sa dynamique au sein de Westfield Specialty », déclare Evans.

La clôture de cette transaction accélère l'entrée de Westfield Specialty sur les marchés internationaux. Elle apporte également la solidité financière de Westfield à Lloyd's of London avec l'opportunité de procurer de nouveaux clients, de nouvelles capacités, et des relations encore plus solides aux courtiers et aux clients du monde entier. La transaction fait suite à une année phénoménale pour Westfield Specialty, qui a souscrit près de 300 millions USD de primes aux États-Unis en 2022. Kuhn indique que l'équipe récemment agrandie restera méthodique, stratégique et concentrée sur la rentabilité, tout en développant l'activité.

« Nous sommes intéressés par de nouvelles opportunités d'expansion de produits et par la possibilité de travailler avec des clients et des courtiers pour résoudre les problèmes et trouver de nouvelles solutions », déclare Kuhn.

Kuhn anticipe une transition fluide. Selon lui, l'équipe internationale est bien positionnée et évoluera sur le marché en tant que Westfield Specialty, en s'appuyant sur la marque Westfield et son histoire de 175 ans, ainsi que sur la force et la stabilité de la plateforme Lloyd.

« Cette transaction accélère sensiblement notre stratégie de devenir un assureur spécialisé de premier plan », déclare Kuhn. « Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec Lloyd's et le marché international pour fournir des services et des solutions de qualité supérieure. »

Westfield est une compagnie d'assurance IARD de premier plan basée aux États-Unis avec 8,5 milliards USD d'actifs PCGR, fournissant des polices d'assurance commerciale et IARD et des cautionnements d'assurance aux États-Unis. La société fournit également des assurances spécialisées aux États-Unis et dorénavant sur le marché mondial de l'assurance spécialisée.

Sidley Austin LLP a agi en qualité de conseiller juridique et Keefe, Bruyette & Woods, une société Stifel, a agi en qualité de conseiller financier de Westfield dans le cadre de cette transaction.

À propos de Westfield

Westfield a été créé en 1848 par un petit groupe d'agriculteurs qui croyaient en la promesse d'un avenir meilleur et en la puissance de l'individu. Aujourd'hui, 175 plus tard, en tant que compagnie d'assurance IARD de premier plan basée aux États-Unis avec 8,5 milliards USD d'actifs PCGR, Westfield souscrit des polices d'assurance commerciales, personnelles, de caution, et spécialisées par l'entremise d'un réseau de plus de 1 000 agents et courtiers indépendants. Westfield a récemment acquis Lloyd's of London Syndicate 1200, établissant ainsi la société en tant qu'une franchise mondiale. Plus d'informations sur www.westfieldinsurance.com.

