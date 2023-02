Haier Smart Home réintègre la liste Fortune des sociétés les plus admirées au monde





QINGDAO, Chine, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- Le 1er février, Fortune a publié la 25e édition du classement des entreprises les plus admirées au monde. Haier Smart Home, (« Haier », Shanghai: 600690, 690D.DE, 6690.HK), première marque d'appareils électroménagers et premier constructeur d'écosystèmes de maison intelligente au monde, filiale du groupe Haier, figure à nouveau sur la liste et se classe au premier rang des entreprises du secteur de l'équipement et de l'aménagement de la maison.

Les entreprises les plus admirées au monde du classement Fortune ont été sélectionnées parmi environ 1 500 candidates dans le monde entier, et 645 entreprises mondiales au chiffre d'affaires le plus élevé dans 27 pays ainsi que diverses industries ont été choisies par 3 760 cadres, directeurs et analystes, qui avaient répondu aux enquêtes sectorielles.

La liste a été établie sur la base des critères suivants : innovation, gestion du personnel, utilisation des actifs de l'entreprise, responsabilité sociale, qualité de la gestion, solidité financière, valeur des investissements à long terme, qualité des produits et services et compétitivité mondiale.

Il s'agit d'une nouvelle distinction mondiale pour Haier Smart Home, qui a récemment été classée première marque mondiale de gros appareils électroménagers pour la 14e année consécutive dans le rapport annuel 2022 publié par Euromonitor International, l'organisme de recherche qui fait autorité dans le monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://smart-home.haier.com/en/ .

