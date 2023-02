La plateforme de commerce mobile Fintiv s'associe à Geoswift pour permettre d'envoyer des fonds numériques transfrontaliers en Asie





Fintiv, une plateforme de commerce mobile leader qui regroupe les paiements, les programmes de fidélisation et le marketing mobile, s'est associé à Geoswift, une entreprise de technologie de paiement dotée d'une grande expertise en paiements transfrontaliers asiatiques, afin permettre les paiements numériques d'envois de fonds en Asie via les portefeuilles mobiles polyvalents de Fintiv.

Ce partenariat offrira aux clients de Fintiv la possibilité unique d'effectuer des paiements de particulier à particulier ou d'entreprise à entreprise en Chine, en Inde et dans de nombreux autres pays asiatiques, directement à partir de comptes portefeuille. Grâce à la couverture géographique supérieure de Geoswift, via sa gamme de produits « GeoRemit », la plateforme de paiement de Fintiv peut désormais se connecter à un grand nombre de banques ou de portefeuilles mobiles dans les pays et territoires asiatiques. Par exemple, les paiements peuvent être effectués instantanément sur les cartes de débit/crédit UnionPay ou les portefeuilles Alipay des bénéficiaires en Chine.

« Nous sommes fiers d'annoncer ce partenariat avec Geoswift dans le cadre de notre réseau mondial de devises numériques, et sommes très heureux d'élargir notre couverture en Chine et à Hong Kong. Soutenir la plateforme de Geoswift avec la technologie Fintiv tout en permettant à nos clients d'effectuer des paiements et des envois de fonds en yuan et en dollar de Hong Kong représente un atout stratégique », a déclaré David Hanna, président de Fintiv.

« Geoswift et Fintiv ont en commun un engagement indéfectible visant à faire du monde un endroit plus mobile et plus connecté. Cette collaboration offrira aux clients une expérience de paiement numérique exceptionnelle, très pratique et efficace, pour se connecter avec leurs familles, leurs amis ou leurs partenaires commerciaux à l'étranger », a déclaré Raymond Qu, fondateur et CEO de Geoswift.

À propos de Fintiv

Fintiv, leader mondial des paiements mobiles et de la banque numérique, a déployé plus de 75 écosystèmes dans plus de 35 pays, pour des clients au service de plus de 1,5 milliard de consommateurs. Fintiv est également un pionnier de la technologie mobile, ayant déployé le premier portefeuille mobile aux États-Unis au début des années 2000, ce qui a entraîné une croissance explosive, atteignant le statut de licorne en 2015. Au cours de la même période, la société a constitué l'un des portefeuilles de brevets les plus importants et les plus pertinents au monde, qui gère aujourd'hui plus de 150 brevets. Fintiv exploite plusieurs filiales assurant des services de paiements numériques, commerciaux et bancaires.

À propos de Geoswift

Geoswift est une entreprise innovante, spécialisée dans les technologies de paiement globalisées, avec une niche distincte dans les paiements transfrontaliers asiatiques. Depuis sa création en 2010, le nom de Geoswift est synonyme de flux de fonds transfrontaliers sans friction dans le monde entier. Geoswift est l'un des principaux fournisseurs de services de paiement agréés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine, offrant des capacités d'acquisition et d'émission mondiales pour les principales institutions financières. Largement reconnu pour ses technologies exclusives, sa connaissance approfondie des exigences réglementaires mondiales et locales, ses solides réseaux bancaires et ses opérations mondiales, Geoswift offre une solution de paiement transfrontalier unique et personnalisée aux entreprises de toute taille. En outre, Geoswift gère plusieurs magasins de change en Chine. Geoswift, dont le siège social est situé à Vancouver, possède des bureaux régionaux à Beijing, Hong Kong, Shanghai, San Francisco, Londres, Singapour et Shenzhen, offrant ainsi des solutions de paiement à ses clients dans le monde entier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur les sites Geoswift.com ou Fintivtech.com.

