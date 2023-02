SPIE annonce les meilleurs produits de la photonique lors de la 15e édition des Prism Awards





Hier, SPIE, la société internationale de l'optique et de la photonique, a reconnu les produits optiques et photoniques les mieux notés lors des Prism Awards. La soirée de gala, qui s'est tenue durant le SPIE Photonics West, a également célébré le 15e anniversaire des Prism Awards avec un toast au champagne, une galerie chronologique des précédents gagnants, et une vidéo présentant les faits marquants des Prism Awards durant ces 15 dernières années.

Chaque année, les SPIE Prism Awards reflètent la trajectoire ascendante, les dernières avancées, et les formidables innovations techniques dans les secteurs de la photonique et connexes. Cette année, la cérémonie annuelle a mis à l'honneur un éventail de sociétés établies et émergentes appliquant des solutions novatrices et créatives à des problèmes critiques dans des domaines tels que la réalité augmentée et virtuelle, les capteurs, les lasers, la technologie quantique, et les solutions optiques biomédicales. Pour les Prism Awards 2023, SPIE a reçu 76 candidatures venues de 19 pays.

Les finalistes et les gagnants ont été sélectionnés par un panel de juges internationaux qui se sont appuyés sur leurs connaissances et leur discernement dans l'ensemble des secteurs de la commercialisation et du financement de technologies. Le panel de juges éminents était composé de Zane Arp (FDA), Adi Diner (iFocus), Simi George (AXA-XL), Marc D. Himel (MKS Instruments), Qiongying Hu (Coherent), Shahida Imani (Chromacity), Jason McClure (Teledyne Princeton Instruments), Alison McLeod (Technology Scotland), Nishant Mohan (Tesseract Health), Cather Simpson (Engender Technologies), Linda Smith (Ceres Technology Advisors), Mark A. Tolbert (TOPTICA), et Ferechteh Teherani (Nanovation).

« Les Prism Awards mettent toujours à l'honneur un éventail impressionnant de solutions innovantes basées sur la technologie optique et photonique », déclare Kent Rochford, PDG de SPIE. « En fournissant des produits optimisés par la photonique, toutes ces entreprises ? et j'inclus ici les finalistes ainsi que les gagnants ? proposent une gamme exceptionnelle de technologies à fort impact qui changeront la donne à l'échelle mondiale. Je suis ravi d'être ici ce soir pour les féliciter en personne. »

Vous trouverez ci-dessous la liste exhaustive des catégories de prix, des gagnants, et de leurs produits lauréats :

AR VR MR : TriLite Technologies, Trixel ® 3

Biomédical : Philophos, KUOS-O100

Caméras et imagerie : Metalenz, PolarEyes tm

Lasers : Kyocera SLD Laser, LaserLight LiFi System

Technologie quantique : QuiX Quantum, 20-mode Quantum Photonic Processor

Capteurs : Ocean Insight, SpeedSorter tm

Logiciels : Dotphoton, Jetraw

Tests et mesures : Precitec Optronik, Flying Spot Scanner (FSS 310)

Photonics Media est le sponsor promotionnel des SPIE Prism Awards. Pour plus d'informations sur les Prism Awards et les gagnants 2023, veuillez visiter le site Web officiel : www.photonicsprismaward.com/

À propos de SPIE

SPIE, la société internationale d'optique et de photonique, rassemble des ingénieurs, des scientifiques, des étudiants et des professionnels qui font progresser la science et la technologie de la lumière. Fondée en 1955, la Société noue des liens et s'engage auprès de ses membres dans le monde entier via des conférences et des expositions de premier plan, des publications d'actes de conférences, des livres et des revues de la bibliothèque numérique SPIE, et d'opportunités de développement de carrière. Au cours des cinq dernières années, SPIE a versé plus de 22 millions de dollars à la communauté internationale de l'optique par le biais de ses activités de promotion et de soutien, notamment des bourses d'études, des ressources éducatives, des bourses de voyage, des dons et l'élaboration de politiques publiques. www.spie.org.

