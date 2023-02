Zeus inaugure sa stratégie d'acquisition 2023 en rachetant Polpack





Zeus, la société irlandaise proposant des solutions destinées à la filière mondiale de l'emballage, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Polpack, l'un des leaders des solutions de machines de conditionnement et de distribution de matériaux d'emballage en Pologne. Il s'agit de la première étape de la stratégie d'acquisition 2023 de Zeus, qui lui permettra de consolider davantage ses opérations en Europe.

Société privée fondée en janvier 1993, Polpack a su faire croître ses revenus, qui atteignent désormais plus de 8,5 millions EUR par an. Basée à Varsovie, Polpack possède sept bureaux de vente répartis dans toute la Pologne, soutenus par des installations de fabrication, de logistique et d'entreposage. Comptant plus de 40 collaborateurs, l'entreprise offre des solutions sur mesure à une clientèle diversifiée. Au cours de ces douze derniers mois, Zeus a engrangé 75 millions EUR de revenus supplémentaires grâce à plusieurs acquisitions. Ce dernier rachat en date inaugure par ailleurs un programme de renforcement de la croissance en 2023, ayant pour but de permettre à la société de passer la barre des 500 millions EUR de recettes.

Le PDG de Zeus, Keith Ockenden, a déclaré : « Nous avons créé Zeus Pologne en 2010. Ses revenus dépassent à présent 5 millions EUR et son offre se décline sous la forme d'une gamme complète de solutions de conditionnement destinées aux secteurs de la production alimentaire, du détail, de la fabrication, du commerce électronique et 3PL. L'acquisition de Polpack correspond parfaitement à notre stratégie en Pologne et est porteuse de synergies qui nous permettront de combiner des approches à différentes échelles, de tirer parti des efficacités opérationnelles et d'élargir notre offre de produits et de services au bénéfice de notre clientèle commune. »

« Notre portée européenne s'est stratégiquement déployée au cours de ces deux dernières années et Zeus mène désormais ses opérations dans seize pays. L'offre de Polpack en matière de solutions de machines et d'emballages complète et s'intègre parfaitement à notre stratégie de diversification d'offre en Europe, dans le secteur des emballages industriels et de transport, ce qui nous permet de proposer aux clients des options de consolidation de chaînes logistiques et d'optimisation des ressources pour en tirer une plus grande valeur. »

Le propriétaire de Polpack, Wojciech Zdzieborski, a quant à lui indiqué : « Aujourd'hui, une nouvelle étape est franchie dans le parcours de Polpack. Nous sommes ravis de travailler avec Zeus pour que puissent fusionner leurs infrastructures et leur portée d'envergure mondiale d'un côté et notre expérience, nos compétences techniques, nos connaissances et notre compréhension des besoins des clients en matière de machines de conditionnement, de développement et de production de l'autre. Ce partenariat permettra d'optimiser la productivité, de renforcer les efficacités et d'apporter plus de valeur ajoutée à nos clients. »

Et le fondateur de Zeus, Brian O'Sullivan, d'ajouter : « Au fil de notre parcours, nous avons eu la possibilité à de nombreuses reprises de renforcer nos capacités, d'élargir notre offre et d'enrichir nos apprentissages dans divers domaines. L'arrivée des entreprises Polpack au sein de notre famille nous permet d'étoffer la gamme de solutions que nous mettons à la disposition de nos clients, d'optimiser nos capacités techniques en Pologne et de renforcer nos ressources dans toute l'Europe. »

Parmi les clients de Zeus figurent Kaufland, Lidl, Aldi, ABP, Harrods, Ryanair et McDonalds. Fondée en 1998 par Brian O'Sullivan, Zeus emploie plus de 900 personnes dans le monde entier.

