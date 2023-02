Filiale étrangère consolidée, cessation des activités de Medicago





TOKYO , le 2 févr. 2023 /CNW/ - Le groupe chimique Mitsubishi Chemical Group (« le groupe ») a annoncé sa décision de mettre fin à toutes ses activités avec Medicago Inc. (siège social : Québec, Canada; président : Toshifumi Tada), une filiale consolidée de l'entreprise Mitsubishi Tanabe Pharma (siège social : Chuo-ku, Osaka; directeur et représentant : Hiroaki Ueno) du groupe chimique Mitsubishi Chemical Group.

1. Motif de cessation des activités

Medicago est une entreprise biopharmaceutique canadienne spécialisée dans la recherche et le développement de nouveaux vaccins grâce à une technologie de particules pseudo-virales (ci-après dénommées « PPV ») à base de plantes. Le vaccin PPV de Medicago dans le cadre de la prévention de la COVID-19, COVIFENZMD, avait été autorisé au Canada en février 2022 et depuis lors, l'entreprise se préparait à la transition vers une production commerciale. Cependant, au vu des changements importants qui se sont produits sur la scène vaccinale contre la COVID-19 depuis l'autorisation du COVIFENZMD et à la suite d'une analyse complète de la demande actuelle à l'échelle mondiale, du contexte économique en ce qui concerne les vaccins contre la COVID-19 et des défis auxquels Medicago est confrontée dans sa transition vers une production commerciale, le groupe a décidé de ne pas poursuivre la commercialisation de COVIFENZMD. En outre, le groupe a jugé qu'il n'était pas viable de continuer à investir dans la commercialisation des produits de développement de Medicago et a donc choisi de mettre fin à toutes ses activités avec Medicago et de procéder à une dissolution ordonnée de ses affaires commerciales et de ses activités.

2. Informations générales sur Medicago Inc.

(1) Nom de l'entreprise : Medicago Inc.

(2) Emplacement géographique : Québec, Canada

(3) Nom et titre du représentant : Toshifumi Tada, président et directeur général

(4) Description des activités de l'entreprise : Recherche et développement de vaccins PPV produits sur plantes

(5) Date de fondation : 17 juillet 1997

(6) Actionnaire principal et taux de participation : Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, 100 %

3. Calendrier de dissolution

Les activités commerciales de Medicago et ses activités régulières d'exploitation seront considérablement réduites et réorientées durant la procédure de liquidation. La procédure de dissolution se déroulera en temps voulu, conformément aux lois et réglementations locales.

4. Répercussions sur les résultats

Les répercussions de cette décision sur les résultats du groupe sont en cours d'examen approfondi. Le groupe communiquera au plus vite toute information si des événements nécessitant d'être communiqués se produisent.

