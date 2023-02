Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc. annonce un changement à la sous-gestion du Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende





MONTRÉAL, 02 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc. (« FDP »), le gestionnaire de fonds d'investissement et gestionnaire de portefeuille du Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende (le « Fonds »), annonce le retrait de Gestion d'actifs Manuvie limitée à titre de sous-gestionnaire d'une partie des actifs du Fonds.



Les actifs du Fonds sont gérés en partie par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. et Beutel, Goodman & Compagnie Ltée, à titre de sous-gestionnaires de portefeuille, alors que FDP continue d'assurer à l'interne la gestion de la balance des actifs du Fonds, à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds.

À propos de Financière des professionnels

Financière des professionnels offre des produits et services en gestion privée, des solutions de planification financière ainsi qu'une gamme complète de fonds communs de placement. Créée en 1978 par des professionnels et pour des professionnels, la Financière s'engage à maintenir ses frais de gestion parmi les plus concurrentiels dans le marché canadien. Elle est affiliée à la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l'Association des chirurgiens-dentistes du Québec, la Corporation de service de la Chambre des notaires, l'Association des architectes en pratique privée du Québec et l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Cette affiliation lui confère une position unique d'impartialité, de représentation des intérêts de ses clients et de performance dans le marché.

