Célébrer le patrimoine montréalais - La Ville de Montréal annonce les lauréats des Grands prix 2022 de l'Opération patrimoine Montréal

MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a dévoilé les lauréates et les lauréats d'Opération patrimoine Montréal 2022, un événement qui célèbre celles et ceux qui protègent le patrimoine. Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée hier au soir, la Ville de Montréal, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec, a remis cinq Grands prix et quatre mentions dans cinq catégories : Prendre soin, Redonner vie, Savoir-faire, Faire connaître et Agir ensemble.

« À Montréal, les témoins du passé sont comme autant de têtes de chapitres d'une fascinante histoire, celle du Québec et de sa métropole. Cette histoire de fierté et d'appartenance, il nous faut faire en sorte d'en transmettre les riches enseignements et d'en partager la beauté. C'est dans cette perspective que je félicite très chaleureusement les récipiendaires des Grands Prix 2022 de l'Opération patrimoine Montréal. Ces personnes et organisations méritent notre admiration et notre gratitude pour leur contribution à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine montréalais, tant matériel qu'immatériel. Je suis par ailleurs très fier du fait que l'Opération patrimoine soit soutenue par l'Entente de développement culturel liant la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications. Bravo aux lauréats et longue vie au patrimoine culturel de Montréal! », a déclaré Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais.

« Les Grands prix de l'Opération patrimoine montrent la force de l'identité collective montréalaise et les façons de la faire vivre. Dans les arrondissements et les villes liées, les citoyennes et les citoyens s'engagent pour protéger et mettre en valeur notre patrimoine comme il le mérite. Je félicite les lauréates et les lauréats pour leur volonté à garder bien vivante notre histoire commune », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine du comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alnéus.

« L'Opération Patrimoine est l'occasion de récompenser et de féliciter les propriétaires, les professionnel-les et les citoyen-nes engagé-es à mettre en valeur leur propriété. Ces actions et interventions exemplaires sont une source d'inspiration et de fierté pour toutes celles et ceux qui souhaitent protéger le riche patrimoine architectural de leur rue et de leur quartier. Bravo aux lauréat-es de cette 30e Opération Patrimoine », a souligné Caroline Deniger, présidente d'Héritage Montréal.

Prix Prendre soin 2022

Louis-Christophe Juteau et Mark Elsworthy, propriétaires du 456, rue Saint-Louis, obtiennent le Grand prix dans la catégorie Prendre soin pour le travail de restauration complète de l'extérieur de la maison. Le jury souligne la qualité des efforts déployés pour redonner à cette résidence ses caractéristiques d'origine, notamment le retour au parement de lambris de 1828, la pose d'une toiture de tôle traditionnelle et la restauration des portions de cheminées hors-toit, des fenêtres en bois et du solarium en bois.

Le jury a également tenu à souligner, par une mention, Marie-Lucie Roy, propriétaire du 2365, rue Rushbrooke, pour la qualité de l'entretien apporté à cette propriété au fil des années, ainsi que Nicolas Touchette et Kathleen Alix, propriétaires du 1254, boulevard du Mont-Royal, pour la qualité de la proposition en conservation du patrimoine moderne.

Prix Redonner vie 2022

Le grand prix Redonner vie 2022 est remis au 400, avenue Atlantic, réalisée par DMA Architectes et L2C Experts Conseils en structure. Le jury souligne la requalification du bâtiment industriel, la préservation et la mise en valeur du caractère original du bâtiment, en extérieur et en intérieur, ainsi que l'amélioration de la performance éco-énergétique du bâtiment.

Le jury a également tenu à souligner, par une mention, DMA Architectes pour la requalification de la Gare Windsor, qui devait être détruite afin de faire place à un stationnement, avant d'être classée en 2009 à la suite de demandes citoyennes.

Prix Savoir faire 2022

Le jury a remis le Grand prix Savoir faire à M&B Métalliers, une entreprise de métallerie et ferronnerie d'art fondée en 2016 par Olivier Maranda et Louis Barrette, pour la qualité et la variété de projets qu'ils réalisent, ainsi que pour leurs efforts à transmettre des connaissances à la relève en en métiers d'art traditionnels du bâtiment.

Le jury accorde également une mention à Edyta Rano et Carole Hili, pour leur travail alliant méthodes traditionnelles et matériaux naturels. Il salue leur savoir-faire très spécialisé et leurs efforts afin de perpétuer une technique ancienne.

Prix Faire connaître 2022

Le jury décerne le grand prix Faire connaître aux Marcheurs de Montréal, une série de balados interactive inspirée de l'histoire des lieux et de la mémoire des citoyens et des citoyennes. À l'aide d'une balado et d'un sac à dos rempli d'objets à découvrir, on explore les récits des habitants et des habitantes du quartier.

Le jury a choisi cette série de balado pour son aspect sympathique, convivial et inclusif. Il souligne par ailleurs le côté ludique, qui lui permet de se distinguer des autres visites du même type en mettant à la disposition des participants et des participantes différents objets et différents types de patrimoine.

Prix Agir ensemble 2022

Le grand prix Agir ensemble est remis aux AmiEs de la Craig pour son travail remarquable à faire connaître l'histoire de l'ancienne station de pompage et des grands égouts collecteurs construits à Montréal au cours du 19e siècle. Le jury souligne l'impressionnante mobilisation citoyenne déployée pour préserver la mémoire d'un bâtiment patrimonial insolite, abandonné et oublié. Il souligne également la pertinence de mettre en valeur la structure de manière à rendre davantage visible la présence de l'eau à Montréal.

Le jury de sept membres, présidé par Peter Jacobs, a sélectionné les projets primés à la suite d'un appel de candidatures qui s'est déroulé du 28 avril au 4 juillet 2021. Au total, 28 propositions étaient en lice.

Opération patrimoine Montréal

Rappelons que c'est en 2017 que la Ville lançait, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec, l'Opération patrimoine Montréal, en remplacement du concours Opération patrimoine architectural de Montréal, créé en 1991. L'Opération patrimoine Montréal récompense les citoyennes et les citoyens qui contribuent à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine, tant matériel qu'immatériel, comme les savoir-faire, la diffusion et les initiatives citoyennes. Ce concours s'inscrit dans l'esprit du Plan d'action en patrimoine 2017-2022 de la Ville et de la Loi sur le patrimoine culturel du gouvernement du Québec.

L'Opération patrimoine Montréal est soutenue dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, financée conjointement par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville. Soulignons également qu'Héritage Montréal est un précieux partenaire d'Opération patrimoine Montréal depuis ses origines, en 1991.

Des photos ainsi que de courtes vidéos présentant le travail des personnes lauréates et des lieux primés sont disponibles sur le site Opération patrimoine Montréal .

Les médias peuvent télécharger des versions en haute résolution ici .

Surveillez le lancement du concours 2022 des Grands prix de l'Opération patrimoine Montréal en avril sur le site Opération patrimoine Montréal .

