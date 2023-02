LION ÉLECTRIQUE CONCLU UNE OPÉRATION DE CESSION-BAIL VISANT LE BÂTIMENT DE FABRICATION DE BATTERIES SITUÉ À MIRABEL





MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE : LEV) (TSX : LEV) (« Lion » ou la « Société »), fabricant de premier plan de véhicules urbains de poids moyen et lourd 100 % électriques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une opération de cession-bail avec le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) visant son bâtiment de fabrication de batteries situé à Mirabel, au Québec, moyennant un prix d'achat total de 28 millions de dollars canadiens. La Société affectera le produit tiré de l'opération au remboursement de sommes impayées aux termes de la facilité de crédit renouvelable et au financement de frais d'opération.

En même temps que la vente, Lion a conclu une convention de bail avec BTB visant le bâtiment de fabrication de batteries situé à Mirabel, ayant une durée initiale de 20 ans et assortie d'options de renouvellement subséquent. L'opération ne devrait pas avoir d'incidence sur les activités de l'usine de batteries de Lion et ne vise pas le bâtiment du centre d'innovation, qui demeure la propriété de Lion.

RBC Marchés des Capitaux a agi à titre de conseiller en immobilier exclusif de Lion dans le cadre de l'opération.

À PROPOS DE LION ÉLECTRIQUE

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La société pense, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Leader dans l'électrification des transports en Amérique du Nord, Lion conçoit, fabrique et assemble plusieurs pièces de ses véhicules : châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, Lion offre des véhicules aux caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité des utilisateurs et de leurs besoins quotidiens. Lion croit que l'électrification des véhicules est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout, de notre qualité de vie. Les actions de Lion sont négociées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

