BTB annonce l'acquisition d'une propriété industrielle de classe A située dans l'Aérocité YMX Internationale à Mirabel, Québec





MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce l'acquisition d'une propriété industrielle de classe A dont la construction s'est achevée fin 2022. Il s'agit d'une usine de production de batteries pour transports électriques motorisés, de type camions et bus, à la fine pointe de la technologie située au 9900 rue Irénée-Vachon, à Mirabel (Québec) dans un secteur industriel / transport tout-cargo clé (Aérocité YMX Internationale) à proximité de l'aéroport de Mirabel.

Le prix d'achat de cette propriété totalise 28 millions de dollars, excluant les frais de transactions et ajustements. Le produit net des dernières dispositions a été réinvesti dans cette acquisition, permettant à BTB de consolider sa stratégie de croissance à court et moyen terme en ajoutant un immeuble industriel à son portefeuille.

À propos de la propriété

La propriété située au 9900 rue Irénée-Vachon, Mirabel, Québec comprend une superficie locative approximative de 176 819 pieds carrés avec une hauteur libre de 32 pieds. Construite en 2022, cette propriété a été développée pour être une référence de durabilité environnementale, avec des matériaux favorisant la récupération d'énergie, un système d'éclairage contrôlé par LED et un haut rendement d'isolation thermique.

Ce nouvel espace industriel de pointe sera utilisé et loué par un locataire unique, à savoir Lion Électrique (« Lion », NYSE et TSX: LEV). Fondé en 2008 et ayant son siège social à Saint-Jérôme, Québec, Lion est un fabricant innovateur de véhicules zéro émission. La société conçoit, développe, fabrique et distribue des autobus scolaires, des minibus et des camions commerciaux entièrement électriques. Avec plus de 800 véhicules en circulation, Lion emploie actuellement plus de 1 350 employés dans toutes les fonctions, y compris la fabrication, la recherche et le développement (« R&D »), les ventes et le marketing, et l'administration, et exerce ses activités aux États-Unis et au Canada.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux situés en périphérie des centres urbains et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 74 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,0 millions pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au coeur de notre succès.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de BTB à l'adresse www.btbreit.com .

