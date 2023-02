Takeda renforce sa croissance à long terme grâce à la promotion de son pipeline et à deux acquisitions ciblées ; et présente une nouvelle performance solide au T3 2022





Takeda (TOKYO : 4502/NYSE : TAK) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2022 (période terminée le 31 décembre 2022).

Costa Saroukos, responsable financier de Takeda :

« Notre performance au troisième trimestre témoigne d'une dynamique soutenue alors que nos produits de croissance et de lancement et notre solide exécution commerciale ont de nouveau généré une forte croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices de base. Nous continuons à faire progresser notre portefeuille organique, y compris avec des approbations notables dans l'UE et en Chine, et en décembre, nous avons annoncé une acquisition importante qui ajoutera un inhibiteur potentiellement inégalé de TYK2 à notre portefeuille de phase avancée et renforcera notre stratégie de croissance à long terme. Notre robuste flux de trésorerie et notre solide situation financière nous ont permis de réaliser des progrès substantiels en matière de désendettement, alors même que nous continuons d'investir pour la croissance. »

FAITS SAILLANTS FINANCIERS Résultats pour le T3 2022 clos le 31 décembre 2022 (en milliards de yens,

sauf pour les

pourcentages et

les montants

par action) DÉCLARÉ DE BASE(c) (non IFRS)(a) Au T3 2022 vs EXERCICE PRÉCÉDENT (variation réelle en %) Au T3 2022 vs EXERCICE PRÉCÉDENT (variation réelle en %) vs EXERCICE PRÉCÉDENT (variation en % du TCC(d)) Chiffre d'affaires 3 071,3 +13,9% 3 071,3 +19,8% +4,5% Bénéfice d'exploitation 401,9 -13,1% 954,7 +26,0% +9,7% Marge 13,1% -4,1pp 31,1% +1,5pp Bénéfice net 285,9 +18,4% 707,2 +35,6% +15,9% BPA (yen) 184 +19,6% 456 +37,0% +17,1% Flux de trésorerie d'exploitation 683,5 -8,6% Flux de trésorerie disponible (non IFRS)(a)(b) 585,2 -12,8% (a) De plus amples informations sur certaines mesures non IFRS de Takeda sont publiées sur le site Web des relations avec les investisseurs de Takeda à l'adresse https://www.takeda.com/investors/financial-results/. (b) Nous définissons le flux de trésorerie disponible comme le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, en soustrayant l'acquisition des immobilisations corporelles, les actifs incorporels et les investissements, ainsi que la suppression de toute autre trésorerie qui n'est pas disponible pour l'utilisation commerciale immédiate ou générale de Takeda, et en ajoutant le produit des ventes d'immobilisations corporelles, ainsi que des ventes d'investissements et d'entreprises, net de trésorerie et d'équivalents de trésorerie cédés. (c) Les résultats de base ajustent nos résultats déclarés calculés et présentés conformément aux IFRS pour exclure l'effet d'éléments non liés aux opérations de base de Takeda, tels que, dans la mesure applicable pour chaque poste, les éléments non récurrents, les effets comptables des achats et les coûts connexes de transaction, ainsi que l'amortissement et la dépréciation des actifs incorporels et autres produits et charges d'exploitation. (d) La variation du TCC (taux de change constant) élimine l'effet des taux de change des comparaisons en glissement annuel en traduisant les résultats déclarés ou de base pour la période en cours en utilisant les taux de change correspondants au cours de la même période de l'exercice précédent.

MISES À JOUR COMMERCIALES DANS CINQ SECTEURS D'ACTIVITÉ CLÉS

La croissance de nos secteurs d'activité clés jusqu'au T3 2022 a été principalement tirée par les produits de croissance et de lancement1, qui ont enregistré un chiffre d'affaires de 1 199,6 milliards de yens, soit une augmentation de +20 % sur une base TCC.

Gastroentérologie (GI), avec 857,5 milliards de yens de chiffre d'affaires déclaré, a augmenté de +11 % sur une base TCC, sous l'impulsion d'ENTYVIO® (pour la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn ; +17 % sur une base TCC) et de TAKECAB®/VOCINTI (pour les maladies liées aux acides), dont l'adoption en Chine a également été un facteur clé de la croissance.

Maladies rares , chiffre d'affaires de 553,6 milliards de yens, soit une hausse de +5 % sur une base TCC. Les ventes de TAKHZYRO ® (pour l'angiooedème héréditaire) ont augmenté de +25 % sur une base TCC en raison de l'expansion du marché prophylactique, de la poursuite de l'expansion géographique et de l'adoption forte des patients. LIVTENCITYtm (pour le cytomégalovirus post-transplantation) continue de générer un intérêt élevé et une forte absorption depuis son lancement aux États-Unis en décembre 2021, avec 87 % des centres de transplantation américains ayant initié un traitement avec au moins un patient.

, avec un chiffre d'affaires de 502,4 milliards de yens, a enregistré une croissance exceptionnelle de + 18 % sur une base TCC. La croissance a été tirée par la hausse des ventes de produits d'immunoglobuline (pour l'immunodéficience primaire et la neuropathie motrice multifocale), avec une croissance de + 19 % sur une base TCC, en particulier aux États-Unis dans un contexte d'assouplissement des pressions pandémiques couplé à l'augmentation de l'offre. La forte croissance des produits d'albumine (principalement utilisée pour l'hypovolémie et l'hypoalbuminémie), à + 20 % sur une base TCC, a été stimulée par une solide demande aux États-Unis et en Chine. Comme prévu, nous avons ajouté 5 centres de dons aux États-Unis au cours du T3 2022, portant à 21 le nombre nouveaux centres depuis le début de l'exercice, et notre réseau mondial de dons à 225 centres. Oncologie , chiffre d'affaires de 345,0 milliards de yens, soit un recul de -13 % sur une base TCC en raison de l'entrée prévue du générique VELCADE ® (pour le myélome multiple) qui a commencé aux États-Unis en mai 2022. Outre VELCADE, tous les autres revenus ont totalisé à 320,2 milliards de yens, soit une augmentation en glissement annuel de +7 % sur une base TCC, stimulée par une forte demande pour ALUNBRIG ® (pour le cancer du poumon non à petites cellules ; +39 % de croissance sur une base TCC) en Europe, sur les marchés de croissance et émergents, et en Chine. ADCETRIS ® (pour les lymphomes malins) a augmenté de +18 % sur une base TCC, stimulé par un accès élargi et l'adoption des indications de première intention, tandis que la sensibilisation accrue aux résultats positifs de l'essai OPTIC et la mise à jour de l'étiquette ont contribué à une croissance de +13 % d'ICLUSIG ® (pour la leucémie) sur une base TCC. Les ventes d'EXKIVITY ® (pour le cancer du poumon non à petites cellules), qui a été lancé pour la première fois aux États-Unis en septembre 2021, puis dans plusieurs autres pays, ont également été un facteur de contribution.

MISE À JOUR DU PORTEFEUILLE DE PROJETS

Takeda a continué de démontrer sa capacité à apporter de nouvelles thérapies aux patients et à tirer parti de la dynamique dans son pipeline innovant. Les mises à jour depuis l'annonce pour le S1 2022 comprennent :

Takeda a annoncé avoir conclu un accord de licence exclusif avec HUTCHMED pour le développement et la mise sur le marché de fruquintinib dans le monde entier (hors Chine, Hong Kong et Macao). Le fruquintinib est un inhibiteur hautement sélectif des récepteurs du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGFR) -1, 2 et 3. Il est administré par voie orale et offre une nouvelle option thérapeutique potentielle pour les patients atteints d'un cancer colorectal métastatique réfractaire, quel que soit le statut du biomarqueur.

Des informations supplémentaires sur cette annonce sont disponibles ici.





Takeda a annoncé le futur achat de NDI-034858, un inhibiteur allostérique sélectif oral de TYK2 évalué pour le traitement potentiel de plusieurs maladies auto-immunes, à Nimbus Therapeutics. Avec les études de Phase 3 sur le psoriasis qui devraient commencer cette année, NDI-034858 a le potentiel de démontrer une efficacité, innocuité et commodité inégalées contre le psoriasis, ainsi que contre d'autres maladies à médiation immunitaire, y compris l'arthrite psoriasique, la maladie inflammatoire de l'intestin et le lupus érythémateux systémique. L'acquisition devrait renforcer le pipeline grandissant de phase avancée de Takeda, conformément à la stratégie et à l'expertise thérapeutiques de la société dans le domaine des maladies à médiation immunitaire. Takeda fera un versement initial à Nimbus de 4 milliards USD en plus de deux paiements d'étape de 1 milliard USD chacun après avoir réalisé des ventes nettes annuelles de 4 milliards USD et de 5 milliards USD pour les produits développés dans le cadre du programme NDI-034858. Le paiement initial sera principalement financé en espèces. La transaction devrait être finalisée avant la fin de l'exercice 2022.

Des informations supplémentaires sur cette annonce sont disponibles ici.





QDENGA, le vaccin contre la dengue de Takeda, a été approuvé par la Commission européenne (CE) en décembre 2022 pour une utilisation chez les personnes âgées de quatre ans et plus. Avec l'approbation de la CE, QDENGA devient le seul vaccin contre la dengue approuvé dans l'UE pour une utilisation chez les individus, indépendamment d'une exposition antérieure à la dengue. En novembre, la FDA américaine a accordé l'examen prioritaire de la demande de licence de produits biologiques.

Des informations supplémentaires concernant les annonces de la CE et de la FDA américaine sont disponibles ici et ici.





Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) a approuvé EXKIVITY (mobocertinib) pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique avec des mutations d'insertion du récepteur du facteur de croissance épidermique Exon20, dont la maladie a progressé durant ou après la chimiothérapie à base de platine. EXKIVITY est maintenant le premier et le seul traitement disponible pour cette population de patients en Chine et a été examiné dans le cadre du programme de thérapie révolutionnaire de la NMPA.

Des informations supplémentaires sur cette annonce sont disponibles ici.





LIVTENCITYtm (maribavir) a été approuvé par la Commission européenne (CE) pour le traitement des adultes atteints d'une infection et/ou maladie post-transplantation par cytomégalovirus (CMV) qui sont réfractaires (avec ou sans résistance) à une ou plusieurs thérapies antérieures. Cette approbation fait de LIVTENCITY le premier et unique traitement approuvé pour cette indication par la CE. Le CMV est l'une des infections post-transplantation les plus courantes et les plus graves et peut entraîner la perte d'organe transplanté et l'échec de la greffe.

Des informations supplémentaires sur cette annonce sont disponibles ici.





Takeda a annoncé les résultats d'innocuité et d'efficacité favorables de TAK-755 issus du premier et unique de Phase 3 contre le purpura thrombocytopénique thrombotique congénital (cTTP), une maladie ultra-rare avec des options de traitement limitées. Sur la base de ces données, Takeda vise à demander une autorisation de mise sur le marché pour TAK-755 en tant que première thérapie de substitution recombinante ADAMTS13 pour le cTTP, un trouble dont les besoins des patients sont considérables et non satisfaits.

Des informations supplémentaires sur cette annonce sont disponibles ici.





Takeda et Arrowhead Pharmaceuticals Inc. ont annoncé les principaux résultats de l'étude de Phase 2 de SEQUOIA sur le fazirsiran expérimental (TAK-999/ARO-AAT) chez des patients atteints d'une maladie du foie associée à une carence en antitrypsine alpha-1 (AATD-LD). Takeda a lancé une étude de Phase 3 pour évaluer l'innocuité et l'efficacité du fazirsiran dans le traitement des patients atteints d'AATD-LD avec fibrose de stade METAVIR F2 à F4.

Des informations supplémentaires sur cette annonce sont disponibles ici.





Les résultats de l'essai AURORA de Phase 3 de Takeda ont fourni des preuves de l'effet cliniquement significatif et durable du maribavir dans l'infection à cytomégalovirus chez les patients transplantés de cellules souches hématopoïétiques, malgré le fait que le critère principal n'a pas été atteint. Les résultats complets des données seront soumis pour publication dans une revue à comité de lecteur et seront partagés avec les organismes de réglementation compétents.

Des informations supplémentaires sur cette annonce sont disponibles ici.





L'essai PhALLCON de Phase 3 de Takeda a atteint son critère principal, démontrant que les patients adultes atteints d'une leucémie lymphoblastique aiguë positive au chromosome de Philadelphie nouvellement diagnostiquée (LLA Ph+) traitée par ICLUSIG® (ponatinib) plus chimiothérapie à intensité réduite a obtenu des taux plus élevés de rémission complète de la maladie résiduelle minimale négative par rapport à l'imatinib. Il n'existe actuellement aucun traitement ciblé approuvé contre la LLA Ph+ aux États-Unis.

Des informations supplémentaires sur cette annonce sont disponibles ici.





TAK-861, agoniste oral de l'orexine de Takeda pour la narcolepsie, a satisfait aux critères prédéfinis établis pour faire passer le programme à deux études de Phase 2b sur la narcolepsie de type 1 et la narcolepsie de type 2. Les deux essais de Phase 2b recrutent actuellement des patients.

Des informations supplémentaires concernant cette mise à jour sont disponibles ici.

Perspectives pour l'exercice 2022 En bonne voie pour atteindre les prévisions de la direction pour l'exercice 2022 (en milliards de yens) Perspectives pour l'

exercice 2022

(mises à jour en

octobre 2022) Prévisions de la direction pour l'

exercice 2022

Croissance de base au TCC

(non IFRS)

(non modifiées par rapport à mai 2022) Chiffre d'affaires 3 930,0 Chiffre d'affaires de base 3 930,0 Croissance à un chiffre dans le bas de la fourchette Bénéfice d'exploitation déclaré 530,0 Bénéfice d'exploitation de base 1 180,0 Croissance à un chiffre dans le haut de la fourchette Bénéfice net déclaré 307,0 BPA déclaré (yen) 198 BPA de base (yen) 525 Croissance à un chiffre dans le haut de la fourchette Flux de trésorerie disponible 650,0 - 750,0 Dividende annuel par action (yen) 180 Les prévisions de flux de trésorerie disponible n'incluent pas l'impact du paiement initial en espèces pour l'achat de NDI-034858 à Nimbus Therapeutics, LLC pour 4 milliards USD, étant donné que le calendrier exact du paiement en espèces dépend de la clôture de la transaction. Pour plus de détails sur les résultats du T3 2022 de Takeda et sur d'autres renseignements financiers, y compris les hypothèses clés dans les prévisions et les prévisions de la direction de l'exercice 2022, veuillez consulter : https://www.takeda.com/investors/financial-results/.

Takeda est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et orienté R&D, dont le siège social se trouve au Japon. Guidée par son engagement envers les patients, ses collaborateurs et la planète, l'entreprise s'engage à découvrir et à fournir des traitements qui changent la vie. Takeda concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie, avec une expertise en maladies immunitaires et inflammatoires. L'entreprise réalise également des investissements de R&D ciblés dans les thérapies dérivées du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments très innovants qui contribuent à faire la différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement et tirons profit de nos capacités et de notre moteur de R&D collaboratif et optimisé pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour plus d'informations, visitez https://www.takeda.com.

1Veuillez consulter la vignette 18 de la présentation aux investisseurs de Takeda pour le T3 2022 (disponible sur takeda.com/investors/financial-results) pour la définition des produits de croissance et de lancement.

