LTIMindtree s'associe à Criteo pour maximiser l'efficacité opérationnelle dans le domaine informatique





LTIMindtree, une société mondiale spécialisée dans les solutions numériques et le conseil en technologie, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un engagement pluriannuel qui permet à Criteo, une société de services médias commerciaux, d'améliorer son agilité commerciale, sa qualité de services informatiques et son évolutivité.

Dans le cadre de cet engagement, LTIMindtree fournit des services informatiques de bout-en-bout pour soutenir les opérations internationales de Criteo dans l'ensemble des fonctions, notamment en soutenant l'environnement Microsoft Azure Cloud de Criteo, en développant une plateforme de données unifiée et en fournissant des services aux utilisateurs finaux pour le centre de soutien, le terrain, l'ingénierie des systèmes et la gestion des services aux entreprises.

"Permettre à Criteo de bénéficier de capacités et de systèmes informatiques modernes demeure une priorité essentielle dans cet environnement commercial à évolution rapide," a déclaré Beatrice Mabille, vice-présidente Informatique interne chez Criteo. "Nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat stratégique avec LTIMindtree," a-t-elle ajouté.

"Nous sommes extrêmement enthousiastes de participer au projet d'affaires de Criteo en qualité de tout premier partenaire stratégique de sous-traitance informatique," a affirmé Sudhir Chaturvedi, président et membre du Conseil exécutif de LTIMindtree. "La réussite constatée lors de la première année de notre engagement a contribué à valider la puissance de notre secteur et de nos capacités numériques à la pointe de l'industrie, qui aident Criteo à optimiser la valeur, l'innovation et la croissance durable à long terme," a-t-il poursuivi.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser leurs modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation, et d'optimiser la croissance en s'appuyant sur les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie pour renforcer la différenciation concurrentielle, les expériences client, et les résultats commerciaux dans un monde convergeant. Comptant près de 90.000 professionnels talentueux et entrepreneuriaux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, allie les capacités éprouvées des anciens Larsen & Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de fournir une transformation à l'échelle. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.ltimindtree.com.

