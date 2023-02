COVID-19 - Nouvelle approche pour la vaccination au Québec

Le directeur national de la santé publique, le docteur Luc Boileau, a fait le point aujourd'hui sur l'évolution des maladies respiratoires infectieuses au Québec et a précisé les nouvelles recommandations concernant la vaccination contre la COVID-19...

ROBIC, un cabinet boutique réputé à l'échelle nationale et internationale en matière de propriété intellectuelle et droit des affaires, est fier d'accueillir Joanne Chriqui à titre d'associée, avocate et agente de marques de commerce au sein de son...