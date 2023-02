ROBIC accueille Joanne Chriqui, avocate renommée en litige de propriété intellectuelle, au sein de son équipe





MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - ROBIC, un cabinet boutique réputé à l'échelle nationale et internationale en matière de propriété intellectuelle et droit des affaires, est fier d'accueillir Joanne Chriqui à titre d'associée, avocate et agente de marques de commerce au sein de son équipe litige. Cumulant plus de 27 années d'expérience en propriété intellectuelle, Mme Chriqui est une avocate chevronnée reconnue pour la justesse de ses conseils et la gestion hors pair de dossiers de litige complexes à portée internationale.

Sa grande expertise en matière de litige de propriété intellectuelle, plus particulièrement dans les domaines des dispositifs médicaux et sciences de la vie, en pharmaceutique et en quantification de dommages, représente un atout important pour le cabinet et sa clientèle.

« L'arrivée de Joanne s'inscrit dans une forte croissance au cours des dernières années, tant au niveau des membres de l'équipe de litige que du nombre et de la complexité des dossiers. » déclare Camille Aubin, associée en litige chez ROBIC. « Son expérience et son approche contribueront au mentorat des membres de notre équipe ainsi qu'au développement et maintien de nos relations avec nos clients et notre réseau de professionnels en propriété intellectuelle à travers le monde. », ajoute Camille.

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Joanne au sein de notre pratique de litige », déclare Bob Sotiriadis, associé et chef du département de litige chez ROBIC. « Elle a une expérience rare dans notre domaine, offre la plus haute qualité de services juridiques et est extrêmement dévouée pour ses clients. », ajoute Bob.

Joanne Chriqui



Joanne Chriqui est une avocate en droit de la propriété intellectuelle, spécialisée en litige. Avant de rejoindre ROBIC, elle a travaillé au sein d'un cabinet d'avocats mondial. Elle a dirigé des poursuites des complexes à l'échelle nationale et internationale et a reçu de nombreuses reconnaissances de ses pairs. Pour obtenir plus de renseignements sur le parcours de Joanne Chriqui, veuillez visiter son profil.

À propos de ROBIC

ROBIC est un cabinet boutique de renommée internationale regroupant des avocats, des scientifiques et des ingénieurs spécialisés en propriété intellectuelle et en droit des affaires.

Depuis plus de 130 ans, ROBIC conseille ses clients en protection et en commercialisation des droits de propriété intellectuelle et autres actifs intangibles. Les professionnels de ROBIC apportent des solutions créatives et pragmatiques à des problèmes complexes et conseillent leurs clients sur la meilleure façon d'obtenir et de maintenir un avantage concurrentiel sur le marché.

Étant l'un des déposants de marques et de brevets les plus prolifiques au Canada, ROBIC a bâti un impressionnant réseau international de professionnels auxquels il peut faire appel pour aider ses clients à répondre à leurs besoins en matière de propriété intellectuelle, partout à travers le monde. Pour en savoir plus sur ROBIC, voir www.robic.ca.

SOURCE ROBIC

Communiqué envoyé le 2 février 2023 à 14:12 et diffusé par :