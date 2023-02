Avis aux médias - Le ministre Vandal dévoilera un nouveau point de service de PrairiesCan et annoncera des investissements fédéraux destinés à des projets dans le Nord-Est de l'Alberta





FORT MCMURRAY, AB, le 2 févr. 2023 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, dévoilera officiellement le nouveau point de service de PrairiesCan à Fort McMurray et annoncera un soutien fédéral au profit du tourisme, des infrastructures communautaires et des programmes destinés aux entreprises dans la municipalité régionale de Wood Buffalo.

Se joindre au ministre Vandal l'honorable Brian Jean, ministre de l'Emploi, de l'Économie et du Développement du Nord, gouvernement de l'Alberta; Sandy Bowman, maire, municipalité régionale de Wood Buffalo; Chef Neil Cheecham, Première Nation 468 de Fort McMurray; Kevin Weidlich, directeur général, Fort McMurray Wood Buffalo Economic Development and Tourism; et Jodie Cooper, directrice, Sports et Loisirs, directrice générale, Regional Recreation Corporation of Wood Buffalo.

Après leurs allocutions, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le vendredi 3 février 2023

Heure :

10 h 45 (HR) | 12 h 45 (HE)

Endroit :

Start-up YMM (étage principal)

8026, av. Franklin

Fort McMurray (Alberta)

Google Maps (en anglais)

