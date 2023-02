LambdaTest lance un cloud testing d'expérience numérique pour accélérer la transformation numérique des entreprises





LambdaTest, la principale plateforme cloud de test de qualité en continu, a annoncé le lancement d'un cloud testing d'expérience numérique qui permettra aux entreprises d'accélérer leur transformation numérique grâce à une plateforme d'exécution et d'orchestration de tests à 360 degrés, la meilleure de sa catégorie, associée à des analyses de test judicieuses et à des options de déploiement personnalisables.

Selon le rapport de Forrester sur les meilleures pratiques, intitulé «Optimize Your Digital Experience To Compete For Customers» (Optimisez votre expérience numérique pour attirer les clients), «le fait que votre marque fasse partie intégrante de la vie des clients aujourd'hui n'empêchera pas vos clients de passer à la concurrence demain si vous ne répondez plus à leurs attentes. À mesure que le rapport entre les interactions client numériques et non numériques augmente, les expériences client numériques et les données collectées par les entreprises à leur sujet évolueront en faveur des organisations axées sur les informations et les clients qui seront récompensées et d'autant plus motivées.»

Dans le monde entier, les entreprises s'efforcent de répondre aux besoins croissants des clients natifs numériques. Cela signifie que des développeurs travaillent en permanence pour offrir une expérience de haute qualité aux clients, tandis que, parallèlement, les applications connaissent des changements continus. Cette situation très tendue exige de la part des développeurs une réaction rapide qui permettra de satisfaire les besoins tout aussi rapidement. Toutefois, l'exécution des tests reste un obstacle, car les entreprises dépendent de plateformes d'exécution de tests basées sur le cloud anciennes, donc lentes, fragiles et instables, ou d'une infrastructure interne difficile à actualiser, à développer et à faire évoluer.

Avec le cloud testing d'expérience numérique de LambdaTest, les entreprises peuvent choisir parmi les tests multi-navigateurs (en direct et automatisés), les tests d'appareils réels (en direct et automatisés), les tests de régression visuelle et les tests d'applications OTT, ce qui garantit une couverture de toute la gamme des options omnicanal. De plus, les flux de travail intelligents ? tels que le regroupement automatique, les nouvelles tentatives automatiques et les techniques d'échec rapide ? proposés par le cloud testing feront le gros du travail, permettant ainsi aux testeurs/développeurs de se concentrer sur la création des tests.

Les entreprises peuvent décider du mode de déploiement: multi-tenant, cloud dédié ou sur site. Mieux encore, les entreprises disposeront d'analyses de test centralisées et d'une observabilité qui unifieront toutes les données d'exécution des tests et leur permettront de prendre des décisions éclairées.

Le cloud testing d'expérience numérique s'intégrera parfaitement au pipeline CI/CD grâce à plus de 120 intégrations dans des catégories telles que la communication, le suivi des bogues, la gestion des tests, la création de tests et l'automatisation. En outre, LambdaTest est certifié conforme aux normes SOC 2 Type II, ISO 27001, ISO 27017 et ISO 27701, et conforme aux normes GDPR, CCPA et HIPAA.

«Selon le "Market Guide for Digital Experience Monitoring" (Guide du marché pour la surveillance de l'expérience numérique) de Gartner, "d'ici 2026, au moins 60% des responsables I&O utiliseront une application de surveillance de l'expérience numérique pour mesurer les performances des applications, des services et des terminaux du point de vue de l'utilisateur, contre moins de 20% en 2021". Cela montre clairement à quel point l'expérience numérique est devenue centrale pour les entreprises. La plateforme cloud de test d'expérience numérique de LambdaTest offre une solution complète permettant aux entreprises modernes de faire évoluer leur manière d'exécuter les tests et d'améliorer la convivialité et les performances des applications Web et mobiles et d'offrir ainsi à leurs clients natifs numériques une expérience numérique de premier ordre», a déclaré Asad Khan, cofondateur et PDG de LambdaTest.

«Ce que nous promettons aux entreprises est très simple: notre cloud testing d'expérience numérique hyper évolutif sera l'autoroute numérique de l'exécution de leurs tests. Il réduira les interruptions/frictions liées au travail des développeurs et accélèrera le retour d'information, la vitesse de réalisation et la vitesse de mise sur le marché. L'exécution des tests va entrer dans l'ère numérique!» a-t-il ajouté.

Dans son discours d'ouverture du récent sommet Microsoft Future Ready Technology 2023, à Bangalore, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a déclaré que «LambdaTest fait pour l'automatisation des tests ce que Kubernetes a fait pour l'orchestration des conteneurs, c'est-à-dire faire passer l'automatisation des tests au niveau supérieur pour que les gens puissent réellement concentrer toute leur attention sur les tests plutôt que sur l'orchestration des tests.»

Pour plus d'informations, visiter le site Web: https://www.lambdatest.com/enterprise

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un cloud testing d'expérience numérique de premier plan qui aide les développeurs et les testeurs à réaliser leurs codes plus rapidement. Plus de 10 000 entreprises clientes et plus de 2 millions d'utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins de test.

La plateforme LambdaTest offre aux clients une orchestration de test sécurisée, intelligente et évolutive pour les différents stades du cycle de vie de leur DevOps (CI/CD).

Browser & App Testing Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications Web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et système d'exploitation différents.

HyperExecute aide les clients à exécuter et orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quelle structure et langage de programmation à des vitesses ultra-rapides, ce qui réduit la durée d'exécution des tests de qualité et permet aux développeurs de créer des logiciels plus rapidement.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: https://lambdatest.com

