Exscientia annonce une première étude chez l'humain pour l'inhibiteur de la PKC thêta sous licence Bristol Myers Squibb, EXS4318





Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) a annoncé aujourd'hui qu'EXS4318 ('4318), un composé de précision conçu par Exscientia et sous licence de Bristol Myers Squibb en août 2021, a participé à des essais cliniques de phase 1 aux États-Unis. Le composé est en cours de développement pour les indications d'immunologie et d'inflammation (I&I). Bristol Myers Squibb supervisera le développement clinique et commercial et Exscientia est admissible aux paiements d'étapes et, sous réserve d'approbation, aux redevances graduelles sur les ventes nettes de produits.

« Nous sommes très heureux que Bristol Myers Squibb commence l'évaluation clinique de '4318, le premier candidat I&I d'Exscientia à entrer dans la phase clinique. La PKC thêta est une cible thérapeutique à modulation immunitaire attractive. Cependant, il a été difficile pour le domaine de concevoir une petite molécule ayant la puissance requise ainsi que la sélectivité contre d'autres kinases étroitement liées », déclare David Hallett, Ph.D., directeur scientifique chez Exscientia. « Notre plateforme de conception par IA dirigée par des experts a été en mesure de proposer un candidat équilibré qui a démontré une activité élevée sur cible tout en maintenant une sélectivité élevée et un indice thérapeutique favorable dans les études permettant de demander une homologation. Il s'agit d'une étape importante pour Exscientia qui illustre la force et la flexibilité de notre plateforme de conception de précision dans le développement efficace de produits thérapeutiques de haute qualité. »

Les chasseurs de médicaments experts qui utilisent la plateforme de conception générative par IA de la société ont identifié EXS4318 dans les 11 mois suivant le début de la conception, ce qui en faisait le 150e composé nouveau synthétisé dans ce programme. Le profil du produit cible était particulièrement difficile car il y avait besoin d'une inhibition élevée et soutenue de la cible pour stimuler l'efficacité, mais d'une faible dose quotidienne chez les humains. La PKC thêta est similaire dans sa structure à plusieurs kinases apparentées, ce qui rend difficile l'obtention des niveaux de sélectivité élevés requis pour éviter les effets hors cible.

La PKC thêta, précédemment appelée kinase X par Exscientia, était l'un des premiers programmes de petites molécules qui faisaient partie de la collaboration originale de Bristol Myers Squibb signée avec Celgene en 2019. En mai 2021, Bristol Myers Squibb et Exscientia ont élargi leur collaboration dans les domaines de l'I&I et de l'oncologie, avec des synergies accrues pour Exscientia. EXS4318 est le quatrième médicament candidat inventé par Exscientia à entrer dans la phase clinique.

À propos de la PKC thêta

La PKC thêta joue un rôle essentiel dans le contrôle de la fonction des lymphocytes T et est un facteur clé de plusieurs maladies auto-immunes très répandues. Les inhibiteurs de la PKC thêta présentent un potentiel dans les maladies inflammatoires et immunologiques.

À propos d'Exscientia

Exscientia est une société de technologies pharmaceutiques optimisées par l'IA qui s'engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d'oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le contexte clinique de petites molécules conçues grâce à l'IA. Notre portefeuille de projets internes s'appuie sur notre plateforme de médecine de précision en oncologie, alors que notre portefeuille de projets en partenariat étend notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En tant que pionniers d'une nouvelle approche dans la création de médicaments, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent très vite devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

Veuillez consulter https://www.exscientia.ai ou suivez-nous sur Twitter @exscientiaAI.

