NTT étend son programme de réseaux gérés de campus avec Palo Alto Networks Prisma® SASE en réponse aux défis de gestion des réseaux, de la sécurité et des opérations commerciales





NTT Ltd., chef de file mondial en matière d'infrastructures et de services informatiques, annonce aujourd'hui l'ajout de Palo Alto Networks Prisma SASE à sa gamme de réseaux gérés de campus. Ce nouveau service propose une solution complète de services gérés Secure Access Service Edge (SASE) incluant le SD-WAN, la sécurité dans le Cloud, une automatisation et des rapports améliorés. Conçue de bout en bout, cette solution vise à aider les entreprises à relever les défis actuels de la transformation numérique et à rendre les méthodes de travail plus flexibles.

En intégrant les fonctionnalités de mise en réseau et SD-WAN avec la sécurité assurée par le Cloud, cette solution permet aux clients de NTT de sécuriser l'accès des utilisateurs aux applications et aux données sensibles, où qu'ils soient, sans pour autant compromettre les performances et l'expérience utilisateur. Les capacités avancées d'AIOps et d'automatisation de la plateforme améliorent par ailleurs l'efficacité opérationnelle et les performances en matière de sécurité.

Les réseaux gérés de campus de NTT associés à Prisma SASE garantissent aux organisations des économies directes et pérennes, en réduisant le nombre de fournisseurs, d'outils et de piles technologiques requis pour assurer l'activité de l'entreprise. La solution repose sur un modèle simple et évolutif avec des points d'entrée correspondant aux parcours et aux besoins spécifiques des clients. Bénéficiant d'une solution intégralement gérée, les entreprises pourront par ailleurs limiter leurs ressources informatiques et alléger la complexité de la gestion d'un réseau mondial et d'une infrastructure de sécurité.

"C'est avec enthousiasme que nous nous associons à Palo Alto Networks pour proposer cette offre SASE gérée intégralement. Elle permettra aux clients de relever les défis posés par l'environnement opérationnel des entreprises d'aujourd'hui", a déclaré Sunil Kishore, Senior EVP Managed Network and Collaboration Services Division chez NTT Ltd. "Grâce à la diversité de nos ressources techniques et de nos capacités de service combinées, couplées à l'empreinte mondiale de NTT, nous pourrons concevoir, livrer et gérer des solutions parfaitement adaptées aux besoins les plus complexes des entreprises".

"La qualité de service et de support de classe mondiale de NTT, associée à une série complète de SLA offrent une solide base de services gérés pour notre solution SASE à fournisseur unique", a ajouté Anand Oswal, Senior Vice President of Products, Network Security chez Palo Alto Networks. " Les réseaux gérés de campus NTT associés aux SASE Prisma de Palo Alto Networks permettront aux entreprises de sécuriser leur transformation numérique tout en améliorant l'efficacité opérationnelle, l'agilité et la gestion efficace des environnements Cloud, grâce à une solution résolument fiable pour protéger les effectifs décentralisés d'aujourd'hui."

"La portée des systèmes de sécurité conventionnels ne répond plus aux besoins des réseaux distribués actuels", a déclaré Brian Washburn, Research Director, Service Provider Enterprise & Wholesale chez Omdia. "Le cadre SASE associe le SD-WAN à la sécurité du Cloud pour la protection des sites, des environnements Cloud, des centres de données et des télétravailleurs. Le service de réseaux gérés de campus de NTT combiné à Palo Alto Networks Prisma SASE permettra aux entreprises d'évoluer ou de combler les lacunes de leur réseau et de leur sécurité, grâce à un modèle en Cloud flexible."

À propos de NTT Ltd.

Filiale de NTT DATA, un prestataire de services informatiques évalué à 30 milliards de dollars, NTT Ltd. est un chef de file dans le domaine des infrastructures et des services informatiques, offrant ses services à 65 % des entreprises du Fortune Global 500 et à plus de 75 % des entreprises du Fortune Global 100. Nous posons les bases de l'écosystème de mise en réseau edge-to-cloud des entreprises, simplifions la complexité des charges de travail dans les environnements multicloud et innovons à la périphérie de leurs environnements informatiques, là où les réseaux, le Cloud et les applications convergent. Nos infrastructures sont personnalisées et nous garantissons des pratiques exemplaires cohérentes en matière de conception et d'exploitation dans tous nos centres de données sécurisés, évolutifs et modulables. En route vers un avenir axé sur les logiciels, nous soutenons les entreprises avec nos services d'infrastructure délivrés sur plateforme. Nous facilitons un avenir connecté. Pour en savoir plus, rendez-vous sur services.global.ntt

