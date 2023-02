Dans le secteur Laurentien-Lachapelle, installation d'un nouveau mobilier urbain universellement accessible et adapté aux besoins des personnes aînées





MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a autorisé, aujourd'hui, l'octroi d'un contrat devant mener au développement d'un nouveau mobilier urbain universellement accessible et plus particulièrement adapté aux besoins des personnes aînées.

Un banc, un banc balancelle, un fauteuil, un fauteuil balancelle, tous avec appuis-bras, une table bistro pour manger avec assises et dossiers, ainsi que des abris pare-soleil pour mobilier seront conçus et installés au projet de réaménagement Laurentien-Lachapelle, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Plusieurs résidences pour aînés se trouvent dans le quartier et un atelier de travail a été organisé avec des personnes aînées provenant de ces résidences et des membres de différents organismes pour s'assurer que le nouveau mobilier réponde bien aux besoins. À l'issue de ce projet pilote, la nouvelle gamme de mobilier sera rendue disponible pour tous les arrondissements.

« Avec ce projet, la Ville de Montréal démontre son caractère innovant. L'accessibilité universelle est au coeur de nos préoccupations et la conception de ce nouveau mobilier permettra de mieux répondre aux enjeux reliés au vieillissement de la population. Pour faire face aux changements climatiques, tous les éléments du nouveau mobilier devront également pouvoir être installés avec un pare-soleil. Les usagers seront ainsi plus confortables et mieux protégés de la chaleur », a déclaré Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Le mandat de développer la nouvelle gamme de mobilier a été confié à Michel Morelli Designers, inc. Le nouveau mobilier sera par la suite fabriqué dans les ateliers municipaux de la Ville.

Ce projet s'inscrit dans le programme Municipalités amies des aînés du Québec, qui vise à encourager le vieillissement actif des personnes aînées au sein de leur communauté.

