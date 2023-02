Entente historique entre la Ville de Longueuil et l'Aéroport Montréal - Saint-Hubert (YHU)





LONGUEUIL, QC, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Ville de Longueuil et l'Aéroport Montréal - Saint-Hubert (YHU) se réjouissent d'annoncer la conclusion d'une entente historique visant à assurer un développement aéroportuaire positif et un vivre-ensemble harmonieux avec la population de la région. Les deux parties tiennent d'ailleurs à remercier les citoyennes et citoyens ayant participé au processus de consultation sur le développement de l'aéroport mené par l'Office de participation publique de Longueuil (OPPL), dont le rapport fut rendu public le 1er novembre 2022. C'est précisément dans le but de répondre aux préoccupations soulevées et aux recommandations soumises dans le rapport de l'OPPL que la Ville et YHU annoncent aujourd'hui une série de mesures conjointes structurantes.

Ces mesures s'inscrivent dans une démarche visant un développement aéroportuaire en concordance avec les meilleures pratiques d'acceptabilité sociale.

La Ville de Longueuil et l'Aéroport de Montréal - Saint-Hubert s'engagent, entre autres, à :

Interdire les vols de nuit commerciaux de 23 h à 6 h, sauf exceptions ;

Mettre en place un système de suivi du climat sonore ;

Participer à la Table des partenaires chargée d'élaborer la vision du développement de la zone d'innovation aérospatiale et le plan particulier d'urbanisme (PPU) conséquent ;

OEuvrer de concert pour cibler 500 000 mètres carrés de terrains appartenant à l'Aéroport Montréal - Saint-Hubert (YHU) pouvant être consacrés au développement de la zone d'innovation aérospatiale ;

Travailler à l'atteinte des objectifs du Plan climat de la Ville de Longueuil visant la carboneutralité en 2050.

Une nouvelle ère de collaboration qui porte ses fruits

« La nouvelle ère de collaboration continue de porter ses fruits à Longueuil! Cette philosophie dépasse maintenant le cadre politique pour se répercuter dans l'ensemble des relations de la Ville, notamment avec les partenaires privés établis sur notre territoire, dont l'Aéroport Montréal - Saint-Hubert (YHU) fait partie prenante. Rappelons que cet aéroport a une valeur importante pour notre communauté. Il s'agit du tout premier aéroport au Canada et nous pouvons en être fiers. En contrepartie, je n'ai jamais manqué de rappeler le délicat équilibre à préserver dans le contrat avec la population. En tant que mairesse, il va de soi que l'acceptabilité sociale est essentielle aux projets de développement de l'aéroport, et c'est justement ce à quoi répond l'entente conclue aujourd'hui. Les projets futurs devront ainsi respecter ce cadre nouvellement établi, qui donne à la fois la priorité à la qualité de vie, au développement économique et à l'environnement. Je remercie l'équipe de YHU pour son ouverture et son écoute dans la conclusion de cette entente historique. »

- Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Les paramètres annoncés dans l'entente aujourd'hui répondent directement aux préoccupations et aux questions des citoyennes et des citoyens qui ont participé au processus de consultation publique dans les derniers mois. J'entends assurer une gestion efficace et pragmatique du développement de l'Aéroport Montréal - Saint-Hubert afin de lui permettre d'atteindre son plein potentiel et ce, dans la bonne entente et le respect de nos partenaires et de la population. »

-Yanic Roy, directeur général de YHU

À propos - Ville de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 434?000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 360 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

À propos - YHU

Soyez les bienvenus à YHU : là où le dynamisme et l'innovation motivent nos actions. En phase avec notre environnement, YHU s'engage à offrir des services aéroportuaires modernes, efficaces et accessibles aux passagers, aux compagnies aériennes et aux divers métiers de l'aviation. Grâce à sa localisation géographique stratégique, l'aéroport accueille régulièrement des vols d'affaires et de prestige. Situé à 15 minutes du centre-ville de Montréal, il profite d'un accès direct aux grandes infrastructures routières et au transport en commun.

