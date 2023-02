MARTINE BOUCHARD, NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE DE TRANSPLANT QUÉBEC





MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Transplant Québec est heureux d'annoncer la nomination de Martine Bouchard au poste de directrice générale. À ce titre, elle aura comme mandat d'exercer un leadership rassembleur par la concertation et la mobilisation des principaux acteurs du milieu sur la scène provinciale, nationale et internationale, ainsi que par le développement de l'expertise pour permettre une réelle transformation du système de don et de transplantation d'organes. « Partout où elle est passée, madame Bouchard s'est démarquée par sa vision stratégique, son esprit de collaboration et son éthique exemplaire. De plus, elle a su faire une différence significative dans l'optimisation des processus et l'harmonisation des pratiques de nombreux milieux hospitaliers, tout en améliorant la qualité, la fluidité et l'accessibilité des services de santé et de services sociaux rendus à la population. Nous sommes ravis qu'elle se joigne à Transplant Québec », a souligné M. Jean Gravel, président du conseil d'administration de l'organisation.

Gestionnaire d'expérience, madame Bouchard a notamment été présidente et chef de la direction de l'Hôpital de Saint-Boniface au Manitoba, directrice générale adjointe, soutien administratif et performance au CISSS de la Montérégie-Est et directrice générale du CSSS Pierre-De Saurel, en Montérégie. Lors de son passage au CISSS de la Montérégie-Est, elle a créé et mis en place un cadre de référence en éthique. À l'Hôpital Saint-Boniface, elle s'est entre autres donné comme mission de remettre la compassion au coeur de l'ensemble des services hospitaliers, de la table du conseil d'administration jusqu'au chevet des patients.

Détentrice d'une maîtrise en sciences infirmières de l'Université de Montréal, madame Bouchard a démontré un intérêt pour le don d'organes dès le début de sa carrière et en a même fait l'objet de son mémoire de maîtrise. « J'ai toujours été très sensible à la réalité des personnes en attente d'un organe. Je souhaite contribuer à optimiser le système québécois de don et de transplantation, en mettant à profit mon expérience en saine gouvernance, en éthique et en gestion de la performance, sans jamais oublier l'aspect humain et mes valeurs d'altruisme », a expliqué Martine Bouchard, laquelle s'est notamment perfectionnée en dilemmes éthiques moraux lors de son passage à l'Université Johns Hopkins. Par le passé, elle a aussi collaboré avec l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke et l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont à des projets de recherche médicale ainsi qu'en soins infirmiers.

Madame Bouchard porte le titre IAS.A, attribué par l'Institut des administrateurs de sociétés. Elle s'est impliquée au sein de plusieurs conseils d'administration, dont ceux de Health Insurance Reciprocal of Canada (HIROC) - le principal fournisseur d'assurance responsabilité civile pour faute professionnelle médicale dans le secteur canadien de la santé - SoinsSantéCAN, la voix des organisations des soins de santé et des hôpitaux des quatre coins du Canada. Elle siège encore aujourd'hui à celui du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

À propos de Transplant Québec

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puissent bénéficier d'une transplantation.

