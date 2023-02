Dreamstime compte 200 millions de fichiers en ligne et 1 million de contributeurs





Dreamstime, la plus grande communauté au monde de stockage de photos, a annoncé aujourd'hui compter 200 millions de fichiers mis en ligne par ses contributeurs, dont le nombre atteint maintenant 1 million. Pour célébrer ces deux étapes importantes, l'agence va lancer une série de concours de photos et de blogs récompensés par des prix allant jusqu'à 36 000 USD et plus.

Dreamstime invite ses contributeurs à participer, dès le 2 février, à quatre missions de célébration: meilleures photographies, meilleures illustrations, meilleures séquences vidéo et meilleures musiques. Les membres inscrits pourront partager leurs histoires en travaillant avec les médias Dreamstime et participer à un concours de blogs. Parmi les autres récompenses offertes dans le cadre de la célébration, citons un forfait de 200 téléchargements à prix réduit et un anniversaire #LoveDreamstime spécial pour la Saint-Valentin, où tous les contributeurs recevront 100% de royalties sur leurs ventes.

Dans le cadre de sa mission consistant à favoriser l'amélioration et la croissance de l'industrie du stockage de photos, Dreamstime a lancé ces dernières année plusieurs outils basés sur l'IA: PhotoEye offre des services de filtrage d'images, de détection de droits d'auteur, de recadrage intelligent et d'évolutivité qui améliorent les résultats de recherche des entreprises et de leurs clients. PhotoEye intègre des critères de recherche de localisation incluant des résultats régionaux mixtes, ce qui stimule la diversité et favorise l'exposition du contenu local. Dreamstime propose également LicenseGuard, un outil qui surveille, détecte et signale les utilisations potentiellement non autorisées du contenu visuel sur l'internet. En décembre 2022, Dreamstime a annoncé qu'il accepterait les contenus générés par l'IA et travaille à l'ajout de langues supplémentaires aux treize versions linguistiques actuelles du site.

«Nous sommes fiers de notre présence de plus de 20 ans dans le secteur. Au cours de cette période, nous avons vu apparaître la numérisation des films, les appareils photo reflex numériques et les contenus générés par l'IA et nous sommes passés d'une centaine de photographes au million de créateurs de contenus visuels et audio que nous comptons aujourd'hui dans le monde. Et nous avons devant nous un immense potentiel d'évolution créatrice; ces différents jalons sont autant d'incitations à franchir la prochaine étape. Nous sommes reconnaissants à notre communauté d'avoir parcouru cet itinéraire avec nous jusqu'ici, et nous avons hâte de vivre ensemble nos prochaines aventures», a déclaré Serban Enache, PDG de Dreamstime.

Dreamstime, qui souhaite s'impliquer davantage dans les campagnes sociales, éducatives et environnementales, a également lancé des programmes de soutien d'organisations caritatives (dont l'OMS, Médecins sans frontières et les organisations d'aide aux réfugiés ukrainiens) et propose des abonnements gratuits pour les ONG, les enseignants et les étudiants.

