AVIS AUX MÉDIAS - Les lauréats du Prix Inspiration Arctique 2022 seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix le 8 février





Jusqu'à 3 millions $ seront octroyés à des équipes de tout le Nord pour soutenir des projets novateurs dans leurs communautés

OTTAWA, ON, le 2 févr. 2023 /CNW/ - La 11e cérémonie annuelle du Prix Inspiration Arctique se tiendra le 8 février 2023 à 17 h au Centre Shaw, à Ottawa, et mettra en vedette certaines des plus inspirantes figures de proue du Nord : l'honorable Eva Aariak, commissaire du Nunavut, l'honorable P.J. Akeeagok, premier ministre du Nunavut, l'honorable Ranj Pillai, premier ministre du Yukon, Natan Obed, président d'Inuit Tapiriit Kanatami, Aluki Kotierk, présidente de Nunavut Tunngavik Incorporated, Pita Aatami, président de la Société Makivik, Duane Smith, président-directeur général de l'Inuvialuit Regional Corporation et bien d'autres encore!

Jusqu'à 3 millions $ sont offerts à des équipes de l'Arctique canadien pour soutenir des projets innovants dans leurs communautés. La cérémonie de remise des prix est organisée en partenariat avec la vitrine commerciale et culturelle Aurores boréales.

PHOTOS ET RENCONTRES AVEC LES MÉDIAS

QUOI?

Annonce des équipes lauréates du Prix Inspiration Arctique 2022 et remise des prix totalisant 3 millions $, dont le premier prix d'un million $ à une équipe .

Animée par Laakkuluk Wiliamson Bathory et Andrea Brazeau, la cérémonie de cette année marque un retour à une programmation en direct et en personne et promet d'être une célébration ambitieuse de la musique, de l'art et de l'excellence nordiques. Vision Quest, Beatrice Deer et Terry Uyarak se produiront sur scène, sous la direction artistique de la brillante Leela Gilday.

, la cérémonie de cette année marque un retour à une programmation en direct et en personne et promet d'être une célébration ambitieuse de la musique, de l'art et de l'excellence nordiques. , et se produiront sur scène, sous la direction artistique de la brillante . Des photos des artistes et des animatrices sont disponibles ici.

QUAND?

Mercredi 8 février 2023

Ouverture des portes à 17 h

OÙ?

Centre Shaw - Salle Canada 1

55, promenade Colonel By

Ottawa

Un total de huit projets, répartis dans trois catégories, ont été retenus comme finalistes pour le PIA. De ces huit projets, deux sont en lice pour le premier prix d'un million $ :

Kuugalak : Kuugalak vise à construire un campus linguistique hautement personnalisé à Cambridge Bay , combinant zones d'activités culturelles intérieures et extérieures, équipements de production culturelle conçus par la communauté et aménagement paysager expérimental reliant la recherche sur l'énergie verte à la culture d'espèces végétales locales pour l'adaptation au climat, la nutrition et l'utilisation culturelle. Il s'agira d'un lieu de programmation publique gratuite qui puisera dans les profondes réserves de connaissances inuites et locales pour favoriser l'innovation.

: Kuugalak vise à construire un campus linguistique hautement personnalisé à , combinant zones d'activités culturelles intérieures et extérieures, équipements de production culturelle conçus par la communauté et aménagement paysager expérimental reliant la recherche sur l'énergie verte à la culture d'espèces végétales locales pour l'adaptation au climat, la nutrition et l'utilisation culturelle. Il s'agira d'un lieu de programmation publique gratuite qui puisera dans les profondes réserves de connaissances inuites et locales pour favoriser l'innovation. Projet Pilimmaksaijuliriniq : le projet Pilimmaksaijuliriniq d'Ilitaqsiniq est une initiative conçue et dirigée par les Inuits, élaborée en réponse à la Stratégie nationale inuite de prévention du suicide, à la Stratégie de prévention du suicide Inuusivut Anninaqtuq du Nunavut et au Plan d'action en matière de bien-être mental des Inuits d'Alianait. Le projet propose d'intégrer des compétences supplémentaires en santé mentale et des enseignements traditionnels inuits sur le bien-être dans des programmes qui soutiendront le déploiement d'initiatives communautaires dans tout l'Inuit Nunangat.

D'autres prix seront octroyés dans la catégorie PIA (jusqu'à 500 000 $) et dans la catégorie jeunesse (jusqu'à 100 000 $). Apprenez-en plus sur les finalistes ici.

Le Prix Inspiration Arctique

Distinction annuelle la plus importante au Canada, le Prix Inspiration Arctique (PIA) inspire et soutient les peuples du Nord en plus de reconnaître leurs réalisations. Il appuie différentes équipes et permet la mise en oeuvre de leurs audacieux projets dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du bien-être, de la culture, des arts et des langues, de la science, des connaissances traditionnelles, des changements climatiques et de l'économie. Tous les ans, le PIA remet un prix de 1 million $, jusqu'à quatre prix pouvant atteindre 500 000 $ chacun et jusqu'à sept prix jeunesse pouvant atteindre 100 000 $ chacun. Propriété de la Fiducie de bienfaisance du PIA, dirigée par des gens du Nord, le PIA est soutenu par des organismes autochtones, les gouvernements, l'industrie, le secteur philanthropique et de nombreux autres partenaires du Nord et du Sud.

