LA GOUVERNEURE GÉNÉRALE DU CANADA ANNONCÉE COMME CONFÉRENCIÈRE D'HONNEUR DE LA DÉCONFÉRENCE CCDI 2023





Le titre de la DéConférence de cette année est « L'avenir de la DÉI : Ralentir. Réfléchir. Visualiser l'avenir. »

TORONTO, le 2 févr. 2023 /CNW/ - Le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion (CCDI) est fier d'annoncer que la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon, sera la conférencière d'honneur de la DéConférence 2023, l'un des principaux événements sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DÉI) au Canada, qui aura lieu les 1er et 2 mars.

LA GOUVERNEURE GÉNÉRALE DU CANADA , MARY SIMON , ANNONCÉE COMME CONFÉRENCIÈRE D'HONNEUR DE LA DÉCONFÉRENCE CCDI

Première gouverneure générale autochtone du Canada depuis la Confédération, Mme Simon a consacré sa carrière à la promotion de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et de la réconciliation au Canada. Elle a obtenu une reconnaissance nationale et internationale pour son travail sur les questions arctiques et autochtones et en tant que défenseuse des droits et de la culture inuits et s'est engagée dans la fonction publique en tant qu'ambassadrice aux Affaires circumpolaires et ambassadrice du Canada au Danemark.

Anne-Marie Pham, chef de la direction du CCDI, a souligné l'expérience pertinente de Mme Simon en matière de dialogue entre nations et de promotion de la compréhension interculturelle, éléments clés du développement d'une société diversifiée, équitable et inclusive. « Son engagement envers les droits de la personne et sa défense des initiatives de justice sociale font d'elle la conférencière idéale pour notre événement DéConférence. Nous sommes honoré.e.s de sa participation », a commenté Mme Pham.

La DéConférence CCDI est un événement immersif et collaboratif qui encourage les personnes intéressées par la diversité, l'équité et l'inclusion à rompre avec l'ennui des conférences traditionnelles en offrant un haut degré de participation. La DéConférence de cette année se déroulera sous la forme d'une expérience virtuelle immersive et interactive sur deux demi-journées. Pour vous inscrire et pour consulter la liste des conférencier.ière.s et l'ordre du jour, veuillez visiter https://ccdi.ca/déconférence.

À PROPOS DU CCDI

Le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion (CCDI) est un organisme de bienfaisance national tourné vers l'avenir, où la recherche et l'apprentissage sont inscrits dans notre ADN. Fondé par des praticien.ne.s chevronné.e.s en matière de diversité et d'inclusion, le CCDI a pour mission d'aider les lieux de travail, les écoles et les communautés à être inclusifs et exempts de préjugés et de discrimination. Le CCDI offre l'éducation et les ressources nécessaires pour générer une prise de conscience, un dialogue et de l'action afin d'aider les gens à reconnaître la diversité comme un atout et non un obstacle.

SOURCE Centre Canadien pour la Diversité et l'Inclusion

Communiqué envoyé le 2 février 2023 à 11:48 et diffusé par :