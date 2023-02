EchoStar commence la construction d'un réseau mondial en bande S





Acquisition de satellites et planification des opérations australiennes pour la nouvelle constellation en orbite terrestre basse dans le but d'alimenter la connectivité des appareils intelligents

DENVER, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS) a annoncé un accord avec Astro Digital, concepteur, industriel et opérateur de petits systèmes satellites, pour la construction d'un réseau mondial de services mobiles par satellite (MSS) en bande S. Selon l'accord, Astro Digital fabriquera les satellites pour la constellation, qui fournira dans le monde entier un accès à l'Internet des objets (IoT), des services de communication entre machines (M2M) et d'autres services de données à partir de 2024. EchoStar exploitera la constellation à partir de sa filiale australienne, EchoStar Global.

« Cet accord constitue une nouvelle avancée vers notre objectif vers un réseau mondial 5G non terrestre », a déclaré Hamid Akhavan, PDG d'EchoStar. « Grâce à notre ingéniosité technique, à notre expertise en prestation de services et à nos droits de spectre, EchoStar est particulièrement bien placée pour offrir des services par satellite en bande S à l'échelle mondiale afin de répondre à la demande insatiable d'une connectivité complète et constante. »

Les 28 satellites de cette constellation seront dotés d'une radio avancée définie par logiciel avec stockage et traitement embarqués pour alimenter la connectivité bidirectionnelle intelligente. Les satellites seront activés avec le protocole LoRa® (qui signifie « longue portée ») pour connecter des appareils à très faible coût et durables. Avec la prise en charge des services de réseaux non terrestres (NTN) 5G, la constellation servira de base à EchoStar pour concevoir des fonctionnalités NTN 5G basées sur la technologie New Radio (NR) selon la norme 3GPP, version 17.

« Ces nouvelles fonctionnalités combleront une lacune dans l'écosystème connecté, augmentant considérablement l'interopérabilité IoT mondiale, » a précisé Josh Williams, directeur général, EchoStar Global Australia. « Notre équipe, en collaboration avec Astro Digital, a déjà commencé l'intégration de nos opérations basées en Australie pour mettre sur le marché une solution véritablement mondiale avec des performances réseau cohérentes et fiables. »

Par l'intermédiaire de sa filiale EchoStar Mobile Limited, EchoStar exploite également un réseau MSS en Europe à l'aide du satellite géostationnaire EchoStar XXI, qui interagira parfaitement avec la nouvelle constellation en orbite terrestre basse.

À propos d'Astro Digital

Du concept à la constellation, Astro Digital fournit aux clients des systèmes spatiaux complets et des services de soutien de mission pour des applications telles que l'observation de la Terre, les communications par satellite, la science et les démonstrations de technologies. L'entreprise, dont le siège social est à Santa Clara, en Californie, fabrique des satellites dans son usine de Californie et fournira un modèle d'exploitation de satellites continu ajusté aux fuseaux horaires à partir des États-Unis et de l'Australie. Pour obtenir les dernières mises à jour et des informations, consultez le site www.astrodigital.com et suivez Astro Digital sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

À propos d'EchoStar

EchoStar Corporation (Nasdaq : SATS) est un fournisseur de services technologiques et de réseautage de premier plan qui offre des solutions aux consommateurs, aux entreprises, aux opérateurs et aux gouvernements du monde entier à travers ses marques Hughes®, HughesNet® et EchoStar®. En Europe, EchoStar opère par le biais de sa filiale EchoStar Mobile Limited et en Australie, sous le nom d'EchoStar Global Australia. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.echostar.com et suivez EchoStar sur Twitter et LinkedIn.

©2023 EchoStar. Hughes et HughesNet sont des marques déposées de Hughes Network Systems, LLC, une entreprise d'EchoStar.

