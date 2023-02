CANLIF et Alexa Translations : moteurs de l'innovation juridique partout au Canada





Le fournisseur de premier plan de traduction juridique alimentée par l'IA au Canada s'associe au principal forum d'innovation du Canada.

TORONTO, le 2 févr. 2023 /CNW/ - Alexa Translations, un chef de file dans le domaine de la traduction alimentée par l'IA, annonce fièrement un partenariat avec le Canadian Legal Innovation Forum (CANLIF).

Leur mission commune est de stimuler l'innovation dans le secteur juridique. Ce partenariat stratégique permettra aux professionnels du droit de tirer parti d'événements incontournables du secteur, en commençant par des conférences à Montréal, à Toronto, à Calgary et à Vancouver.

Au vu de la robustesse des deux réseaux en question, notamment de la portée interculturelle d'Alexa Translations, il est clair que cette collaboration sera bénéfique à tous les intervenants du secteur, leur offrant davantage de possibilités de réseautage et de croissance, ainsi que des espaces consacrés aux rencontres, à l'apprentissage et à la collaboration partout au Canada.

« Nous sommes fiers de nous associer au CANLIF et d'apporter notre contribution à sa mission, qui consiste à stimuler l'innovation dans le domaine juridique, déclare M. Gary Kalaci, PDG d'Alexa Translations. En travaillant ensemble, nous serons en mesure de fournir aux juristes les outils, les ressources et l'information dont ils ont besoin pour travailler de façon plus rapide et efficace, tout en relevant de nouvelles possibilités. »

Depuis sa fondation en 2018, le Canadian Legal Innovation Forum (CANLIF) mène l'innovation juridique au Canada, mettant en valeur l'utilisation de technologies émergentes dans ce secteur dans le cadre de conférences et d'événements en ligne et offrant aux juristes et aux services juridiques des directives et des ressources portant sur une gamme d'initiatives novatrices.

« Nous sommes ravis de nous associer à Alexa Translations dans l'optique de faire progresser l'innovation dans le secteur juridique canadien, affirme Andrew Bowyer, fondateur et PDG d'ADB Insights et créateur du CANLIF. L'innovation est au coeur de nos deux organisations, et nous avons hâte de travailler de concert afin d'élaborer de nouvelles approches créatives qui permettront de créer des changements positifs à l'échelle du secteur. »

À propos d'Alexa Translations

Alexa Translations offre aux organisations juridiques et financières les plus importantes et prestigieuses au monde des services de traduction primés et des solutions langagières reposant sur l'intelligence artificielle. Depuis sa fondation, le cabinet est un partenaire de confiance de ses clients, leur fournissant des services uniformes de haute qualité pour les aider à atteindre leurs objectifs d'affaires. Les traducteurs professionnels d'Alexa Translations sont des spécialistes dans leurs domaines respectifs, forts d'une expertise confirmée et d'une connaissance approfondie du secteur.

Pour en savoir davantage, visitez le site alexatranslations.com

À propos de CANLIF

Fondé en 2018, le Canadian Legal Innovation Forum (CANLIF) a pour objectif d'explorer l'intersection entre les affaires et le droit ainsi que la manière dont la technologie sert de moteur du changement au Canada et à l'étranger. Le CANLIF est une sous-marque d'ADB Insights, une société de médias et de services-conseils qui organise des conférences, des événements en ligne et des tables rondes, et produit des rapports et des observations sur l'innovation dans le secteur des services professionnels.

Pour en savoir davantage, visitez le site canlif.net

