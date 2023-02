À Montréal-Nord, on célèbre le Mois de l'histoire des Noirs en grand !





MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs, l'arrondissement de Montréal-Nord, Un itinéraire pour tous (UIPT) et plusieurs organismes partenaires organisent en février une variété d'activités destinées à mettre en valeur l'importante contribution des citoyennes et citoyens des communautés noires à notre société. Chaque mois de février nous permet de reconnaître l'apport social, économique et culturel des citoyens d'origine haïtienne qui se sont installés à Montréal-Nord.

« À Montréal-Nord, ce sont plus de 21 000 résidents qui s'identifient comme Noirs, soit une personne sur quatre. Il est important pour nous de mettre en valeur leur contribution à notre collectivité et de rendre hommage aux personnes qui se sont illustrées dans différents domaines », a déclaré Mme Christine Black, mairesse de l'Arrondissement.

Soirée d'ouverture

Pour une dixième année consécutive, l'organisme Un itinéraire pour tous, en collaboration avec l'Arrondissement, organise une soirée de lancement dans la magnifique salle de spectacle Oliver Jones.

Le 3 février, de 17 h à 20 h, on dévoilera les activités qui seront tenues à Montréal-Nord par différents partenaires à l'occasion de ce Mois. Au programme : goûter, musique, prix honorifiques et plusieurs surprises vous y attendent!

« Cette soirée d'ouverture, mais aussi l'ensemble des activités prévues durant le mois de février, sont des occasions rêvées pour échanger, discuter et découvrir de nombreuses personnalités », selon Mme Black.

Une riche programmation culturelle

Pour souligner ce Mois de l'histoire des Noirs, une riche programmation est proposée par l'Arrondissement et ses organismes partenaires. Expositions, conférences, rencontres, cinéma, musique seront à l'affiche au cours du mois de février.

Pour la première fois, une exposition tournante sera présentée par Le Pôle le 28 février de 17 h 30 à 20 h. Par cette exposition, le Pôle souhaite célébrer la contribution des communautés noires au développement de notre arrondissement.

Réalisés par Niti Marcelle Mueth, une artiste multidisciplinaire et directrice artistique indépendante, des portraits de personnes noires impliqués de près ou de loin à Montréal-Nord seront exposés au Pavillon Henri-Bourassa le 28 février prochain.

Les Nord-Montréalais de toutes origines sont invités à découvrir et célébrer avec nous notre diversité et notre richesse. « Ensemble, profitons de ce mois pour explorer la riche programmation proposée par l'Arrondissement et les organismes partenaires, mais surtout pour nous amuser et passer de bons moments ensemble », a déclaré la mairesse.

Pour consulter la programmation complète, visitez le site de l'Arrondissement au montreal.ca/mtlnord .

