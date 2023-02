Equisoft fait l'acquisition de CompuOffice Software Inc., bonifiant les fonctions de recherche et d'analyse en assurance vie de sa plateforme pour conseillers





Cette acquisition permet à Equisoft d'offrir encore plus de valeur aux conseillers en leur proposant une solution intégrée qui combine un logiciel CRM et des outils de planification financière, de recherche et de proposition.

MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Equisoft, chef de file des solutions numériques pour le secteur financier à l'échelle mondiale, est fière d'annoncer son acquisition de la société technologique canadienne CompuOffice Software Inc. Offrant un service ininterrompu à ses utilisateurs depuis le début de 1992, soit plus de 30 ans, CompuOffice est un important développeur de logiciels indépendants de recherche et d'analyse visant les produits d'assurance vie de multiples assureurs. Sa gamme de produits et sa forte pénétration du marché canadien renforcent les capacités technologiques de bout en bout offertes aux conseillers par Equisoft, qui réitère ainsi sa promesse de maximiser l'efficacité de cette clientèle.

« Cette belle acquisition contribue à notre objectif de soutenir et d'outiller les conseillers en créant une solution complète qui relie les assureurs, les distributeurs et les conseillers. Elle nous donne un accès accru à l'ensemble du réseau des intervenants en assurance vie au Canada et offre des possibilités intéressantes de partager des analyses de données qui révèlent les tendances en matière d'achat et de rendement », souligne le fondateur et président d'Equisoft, Luis Romero. « Cette acquisition renforce la position d'Equisoft dans le secteur des services financiers comme chef de file des solutions de transformation numérique pour tous les intervenants. »

Grâce à cette acquisition, Equisoft ajoute à son écosystème les 28 assureurs canadiens, plus de 50 agents généraux et des milliers de nouveaux conseillers faisant affaire avec CompuOffice, pour ainsi former le réseau de distribution de produits d'assurance le plus robuste au pays.

Le logiciel LifeGuide de CompuOffice, qui rassemble des données sur les produits de tous les assureurs canadiens et dont les distributeurs et la plupart des conseillers se servent pour trouver rapidement le produit idéal pour leur client, vient compléter l'offre globale d'Equisoft au Canada. Equisoft compte intégrer LifeGuide à son CRM Equisoft/connect afin d'offrir une expérience intégrée et fluide aux conseillers. Les outils de soumission multiple et de comparaison deviendront des éléments clés de sa plateforme intégrée; les conseillers profiteront ainsi d'une solution efficace sur tous les plans : gestion de la relation client, analyse des besoins, soumissions, illustrations et propositions électroniques.

Joey Strasberg, chef de la direction de CompuOffice, a déclaré : « Nous avons toujours reconnu et valorisé la contribution et le soutien des assureurs et de nos abonnés, qui nous profitent à tous. Nous sommes ravis d'avoir trouvé une entreprise dont la vision et la mission correspondent aux nôtres pour continuer d'outiller tous les acteurs de l'industrie canadienne de l'assurance vie et des rentes. L'expertise d'Equisoft et son engagement à poursuivre l'investissement dans les produits s'inscrivent dans la lignée du travail de notre estimé fondateur, Ami Maishlish, et des efforts remarquables déployés ces 40 dernières années pour faire avancer le secteur. »

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'assurance et l'investissement. Reconnue par plus de 250 des plus grandes institutions financières établies dans 16 pays, Equisoft offre un écosystème complet de solutions, que ce soit des applications frontales innovatrices, une gamme intégrale de services d'arrière-guichet ou une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent : solution d'administration de polices SaaS, CRM, analyse des besoins financiers, planification financière, répartition de l'actif, analyse de fonds et portefeuilles, soumissions et illustrations, propositions électroniques, gestion d'agence et portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est aussi le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme OIPA. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et ses équipes d'experts établies au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Inde et en Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis qu'apporte cette ère de transformation numérique.

À propos de CompuOffice

CompuOffice Software Inc. est une société de propriété canadienne qui conçoit, fournit et exploite des logiciels spécialisés sur mesure pour le secteur financier. Créée au début des années 1990, la marque CompuOffice s'est développée et a acquis une grande notoriété, devenant synonyme d'exactitude, d'excellence, de valeur, de fiabilité et de service hors pair. Depuis ses premiers jours, la société a joui d'une croissance rapide et fructueuse sans faire de compromis sur la qualité des produits, le service, la fiabilité ou la valeur. CompuOffice fait affaire avec 28 assureurs canadiens, plus de 50 agents généraux et au-delà de 7 000 conseillers.

