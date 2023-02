Board nommé fournisseur clé dans le guide du marché de Gartner® pour les applications de gestion des assortiments de vente au détail pour les produits au cycle de vie court





Board, leader mondial de solutions de planification intelligente permet aux entreprises une meilleure prise de décision et planification en exploitant des données plus efficacement. L'éditeur annonce aujourd'hui avoir été désigné comme fournisseur clé dans le dernier guide du marché Gartner de 2022 pour les applications de gestion des assortiments de vente au détail pour les produits au cycle de vie court

« Cette importante reconnaissance dans le dernier guide du marché de Gartner démontre, selon nous, le rôle prépondérant de Board dans la planification des assortiments et la gestion des gammes dans le cadre d'une stratégie de transformation digitale pour un acteur du retail.», déclare Marco Limena, PDG de Board. « Les leaders de la distribution de détail accélèrent la planification intelligente avec Board pour mettre en place des stratégies intégrées et transformer les processus critiques du merchandising et de gestion de gamme. »

Selon le rapport, « les applications de gestion d'assortiments de vente au détail sont essentielles pour moderniser les processus de merchandising des entreprises dans le secteur de vente de détail lors d'un projet de transformation digitale. Les DSI peuvent utiliser ce guide pour identifier les fournisseurs de solutions RAMA capables d'accompagner cette transformation. »

Le guide du marché souligne aux DSI investis dans la transformation et l'innovation digitales dans le secteur de la distribution de détail l'importance de la collaboration avec leur direction. Ceci afin de créer un processus de merchandising orchestré où les applications de gestion des assortiments de vente au détail (RAMA) fonctionnent comme une plateforme d'analyse, de planification et d'exécution remplaçant les outils de saisie manuelle telles que les des feuilles de calcul.

Le guide complet du marché de Gartner est disponible ici.

Selon Gartner, les « applications de gestion d'assortiments de vente au détail (RAMA) soutiennent les processus de commerce standardisé et sont essentielles à la sélection des produits à présenter au client pour être aligné avec leurs besoins. Le terme « RAMA » est basé sur une « empreinte » couvrant les fonctions de haut niveau de planification avancée des assortiments de produits au cycle de vie court, tels que les vêtements, et les produits de saison et spécialisés. »

Selon cette étude de marché réalisée par les analystes Robert Hetu et Jonathan Kutner, dans le cadre du « Gartner Retail Digital Transformation and Innovation Initiative », « les détaillants ne peuvent pas continuer avec leur approche traditionnelle des assortiments, car les clients exigent des assortiments correspondant davantage à leur mode de vie. »

Le rapport recommande aux DSI de mettre en oeuvre des RAMA pour remplacer les approches traditionnelles de « calage » et de « regroupement » par des assortiments « locaux », qui sont spécifiques au site. Il met également en lumière l'hypothèse d'une planification stratégique selon laquelle, « d'ici 2024, les gros détaillants d'Amérique du Nord et d'Europe réduiront les coûts de possession des stocks de 30 %, améliorant ainsi considérablement les flux de trésorerie disponibles au profil des investissements numériques tout en réorganisant les bilans. »

