La logistique et le transport de marchandises, un secteur en constante croissance avec une augmentation de plus de 10 000 emplois directs dans le Grand Montréal depuis la dernière décennie

MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, est heureuse de présenter les résultats mis à jour de l'étude réalisée par KPMG en 2013-2014 portant sur le secteur de la logistique et du transport de marchandises au Québec et plus particulièrement dans le Grand Montréal. Regroupant les données disponibles sur les différents segments du transport routier, maritime, ferroviaire et aérien, cette étude a permis de faire un portrait exhaustif de l'industrie et a servi de fondation aux travaux et projets de la Grappe naissante.

Le contexte économique et social dans lequel évolue l'industrie s'est depuis transformé. Les acteurs de l'industrie font face à de nombreux défis dans une conjoncture post-pandémique inflationniste qui fait pression sur les chaînes mondiales d'approvisionnement, sans compter la rareté de main-d'oeuvre et l'entretien des infrastructures routières qui ajoutent des contraintes supplémentaires. Malgré ces enjeux, les dernières années ont bien démontré l'importance de notre secteur et l'augmentation du nombre d'emplois confirme sa résilience et sa vitalité.

« Bien que le nombre d'entreprises ait diminué dans le Grand Montréal entre 2012 et 2021, passant de 6 297 à 6 089, le nombre d'emplois total en transport et en entreposage a quant à lui augmenté de près de 24%, passant de 43 700 à 54 100. Pour ce qui est des emplois indirects, notamment les fonctions logistiques au sein des fabricants, grossistes et détaillants, nous pouvons compter près de 75 000 emplois supplémentaires pour un total de près de 130 000 emplois pour le Grand Montréal. Plusieurs entreprises font face à un manque de personnel, ce chiffre serait sans doute plus élevé sans l'actuelle pénurie de main-d'oeuvre. Comme autre information intéressante, soulignons l'importance de notre secteur en matière de retombées économiques. En effet, la valeur ajoutée générée par l'industrie dans la grande région métropolitaine s'élève aujourd'hui à 8,7 G$ comparativement à 4 G$ pour 2012. Grâce à cette mise à jour, CargoM se dote de données récentes afin de mettre en place, avec le soutien de ses membres partenaires, des stratégies efficaces et cohérentes en tenant compte de l'environnement actuel. »

M. Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

« Le trafic maritime de marchandises dans la grande région de Montréal a considérablement augmenté au cours des dix dernières années, affichant une hausse de 19 % par rapport à 2011, pour atteindre 34 millions de tonnes en 2021. Le secteur du conteneur est notamment en forte croissance : le Port de Montréal affiche une augmentation de 15 % entre janvier 2021 et septembre 2022. Le Port s'approche de ce fait de sa pleine capacité de manutention de conteneurs et c'est pour cette raison que nous planifions notre grand projet d'expansion à Contrecoeur. Tous les types de marchandises sont manutentionnés dans la grande région de Montréal, soit le vrac liquide (notamment les produits pétroliers qui comptent pour 33% des volumes), le vrac solide, le grain et les marchandises non conteneurisées, ainsi que le secteur du conteneur qui compte pour 42 % du trafic maritime total. Ces conteneurs proviennent ou sont exportés vers le monde entier avec, en premier lieu, l'Europe du Nord, l'Asie et le bassin méditerranéen (respectivement 34%, 26% et 20% du trafic conteneurisé). Ils incluent principalement des produits alimentaires, forestiers et métallurgiques, ainsi que les grains et céréales.

Le Port de Montréal est au coeur d'une chaîne logistique performante et d'un réseau intermodal de premier ordre, permettant non seulement de relier la grande région de Montréal à plus de 140 pays dans le monde, mais aussi de desservir l'ensemble de la population et les entreprises en biens de consommation et en matières premières. »

M. Martin Imbleau, président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal et président du conseil d'administration de CargoM

Consultez la version intégrale : Mise à jour - Profil du secteur de la logistique et des transports du Grand Montréal ou la version écourtée : Mise à jour - Profil du secteur de la logistique et des transports du Grand Montréal - Sommaire exécutif.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectoriels, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente près de 130?000 emplois, 6?000 établissements et plus de 8,7 milliards de dollars annuellement en retombées économiques dans le Grand Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) et par l'ensemble de ses membres.

