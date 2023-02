Cision annonce la nomination de Cali Tran à titre de nouveau PDG





CHICAGO, le 2 févr. 2023 /CNW/ - Cision, une plateforme mondiale de communications et de renseignements sur les consommateurs et les médias, a annoncé aujourd'hui la nomination de Cali Tran à titre de nouveau président-directeur général de la société.

M. Tran remplace le directeur général de Platinum Equity, Brandon Crawley, qui a assuré le rôle de PDG par intérim. Platinum Equity a acquis Cision en 2021.

Cision annonce la nomination de Cali Tran à titre de nouveau PDG

« L'évolution constante des marchés, des médias et des conversations dans les médias sociaux oblige plus que jamais les organisations et les marques à disposer d'une visibilité en temps réel sur les consommateurs, les parties prenantes et les médias. Il est tout aussi important d'avoir la capacité de comprendre ces conversations et de prendre des mesures pour obtenir les résultats escomptés. Cision, qui comprend des ensembles de données complets, tant en profondeur qu'en volume, les meilleures plateformes technologiques de leur catégorie et des professionnels de l'information exceptionnels du monde entier, est en mesure d'offrir une valeur inégalée à ses clients, quel que soit leur niveau d'exigence en matière de marketing et de communications », a déclaré M. Tran.

Récemment, M. Tran a également été nommé président et chef de la direction de Brandwatch, une suite d'analyse des médias d'entreprise de premier plan détenue par Cision.

« La création d'un poste de direction unifié nous aidera à maximiser les investissements que nous avons faits pour assurer la croissance de l'entreprise et cerner de nouvelles façons de créer de la valeur pour nos clients à l'échelle internationale, a déclaré M. Crawley. Je fais entièrement confiance à notre équipe, à notre stratégie et à la capacité unique de Cision à répondre aux besoins de nos clients en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias. »

En comptant Brandwatch, Cision a réalisé quatre acquisitions au cours des deux dernières années, ce qui lui a permis d'élargir son portefeuille de produits en investissant dans de nouvelles technologies afin d'offrir à ses clients une suite complète d'outils innovants pour gérer leurs marques.

« Cision est extrêmement bien placée pour apporter une vision médiatique holistique de l'information commerciale aux leaders du marché les plus progressistes dans toutes les industries mondiales essentielles, a ajouté M. Tran. « Je suis fier que nous aidions nos clients à comprendre, influencer et amplifier les résultats qu'ils souhaitent obtenir grâce à la combinaison unique de nos plateformes technologiques de pointe et d'analystes exceptionnels du renseignement humain, le tout dans un seul service. »

M. Tran possède une vaste expérience dans le domaine des médias et des technologies de marketing ainsi que dans la croissance à long terme, durable et rentable pour des entreprises mondiales de pointe axées sur la technologie dont Cision pourra bénéficier. Avant de se joindre à Cision, M. Tran a occupé des postes de direction dans un certain nombre d'entreprises de technologie marketing telles que Centerfield Media, Vericast et Valassis, en tant que président, directeur commercial et PDG.

Plus tôt dans sa carrière, M. Tran a dirigé des initiatives de transformation numérique pour de grandes entreprises multinationales de marketing et de services aux entreprises chez MacAndrews & Forbes et a investi dans des entreprises en hypercroissance axées sur la technologie auprès de North Bridge Venture Partners. M. Tran a également fait partie de l'équipe de démarrage d'Ancestry (rachetée par Blackstone pour 4,7 milliards de dollars en 2020) et a été cofondateur d'Agilix Labs. Il a obtenu un baccalauréat en histoire au Bowdoin College ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires à la Harvard Business School.

À propos de Cision

Cision est une plateforme complète de communication et de renseignements sur les consommateurs et les médias qui permet aux professionnels des relations publiques, du marketing et des communications du monde entier de comprendre, d'influencer et d'étendre la portée de leurs histoires. En tant que chef de file du marché, Cision permet à la prochaine génération de leaders d'opérer de manière stratégique dans le paysage médiatique moderne, où la réussite de l'entreprise est directement influencée par l'opinion publique. Cision possède des bureaux dans 24 pays à travers les Amériques, l'EMOA et l'APAC, et offre une suite de solutions de pointe, notamment PR Newswire, Cision Communications Cloud®, Cision Insights et Brandwatch. Pour en savoir plus, visitez www.cision.com et suivez @Cision sur Twitter.

SOURCE Cision Ltd.

Communiqué envoyé le 2 février 2023 à 09:00 et diffusé par :