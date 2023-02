SEI nomme une directrice des comptes nationaux au Canada





Staci Werbin-Tanner se joint à l'équipe de distribution de la gestion de l'actif de SEI

TORONTO, le 2 février 2023 /CNW/ - SEI® (NASDAQ:SEIC) a annoncé aujourd'hui la nomination de Staci Werbin-Tanner au poste de directrice des comptes nationaux pour la distribution de la gestion de l'actif de Société de placements SEI Canada (SEI Canada).

Avec plus de 20 ans d'expérience en gestion de l'actif dans le marché canadien, Mme Werbin-Tanner sera responsable de la stratégie des comptes nationaux de la distribution de la gestion de l'actif, ainsi que de l'expansion et du soutien des relations existantes au sein des plus grands partenaires et distributeurs stratégiques de SEI en gestion de patrimoine. Elle identifiera et développera de nouvelles relations et occasions de distribution pour les produits d'investissement de SEI.

Karla Webster Gill, responsable de la distribution de la gestion de l'actif, a déclaré :

«?Staci jouera immédiatement un rôle essentiel au sein de nos activités de gestion de l'actif, et je suis ravie de l'accueillir dans l'équipe pour aider nos clients à réussir et pour stimuler notre croissance. Sa vaste expérience, son esprit entrepreneurial et sa passion pour l'établissement de relations significatives seront au coeur de la mission de SEI de construire un avenir meilleurSM grâce aux connexions.?»

Mme Werbin-Tanner était auparavant directrice des comptes nationaux chez Placements mondiaux Sun Life à Toronto. Elle a également occupé des postes chez Invesco Canada à Toronto ainsi que chez Franklin Templeton et Fidelity Investments à Montréal. Elle est diplômée de l'Université McGill et détient un certificat bilingue en plus de la certification de l'IFIC. Mme Werbin-Tanner a été nommée l'une des «?20 femmes de Bay Street?» en 2014.

À propos de sa nomination, Mme Werbin-Tanner a déclaré :

«?J'admire depuis longtemps SEI pour sa capacité de favoriser des relations collaboratives avec les distributeurs et les gestionnaires de patrimoine à travers le Canada. Je suis ravie de l'occasion de les aider à étendre davantage leur empreinte dans le marché en renforçant la notoriété de la marque et l'engagement auprès de certaines des plus grandes organisations de gestion de patrimoine du Canada. J'ai hâte de travailler avec leur équipe talentueuse à l'échelle mondiale pour aider à favoriser le prochain chapitre de croissance de SEI.?»

À propos de SEI Canada

SEI a fondé son service canadien en 1983, en offrant des techniques de gestion de l'actif innovatrices pour les investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, SEI propose des solutions de conseils stratégiques et de gestion des placements intégrés pour aider les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs organisationnels et à satisfaire leurs responsabilités fiduciaires. Forte de ses connaissances spécialisées en matière d'investissement, SEI a commencé à offrir des solutions de placements aux investisseurs de détail par le biais de conseillers en placements en 1994. L'approche de placements propose des stratégies multigestionnaires, diversifiées mondialement, avec une préférence appropriée pour le pays d'origine pour les investisseurs de détail canadiens. Les stratégies axées sur les buts, les stratégies de répartition d'actifs stratégique et les Fonds de catégorie d'actifs de SEI sont offerts par le biais de relations avec des courtiers. Pour plus de renseignements, visitez seic.com/fr-CA.

About SEI®

SEI (NASDAQ:SEIC) delivers technology and investment solutions that connect the financial services industry. With capabilities across investment processing, operations, and asset management, SEI works with corporations, financial institutions and professionals, and ultra-high-net-worth families to solve problems, manage change and help protect assets--for growth today and in the future. Au 31 décembre 2022, SEI gère, conseille ou administre environ 1?200 milliards de dollars d'actifs. Pour de plus amples renseignements, visitez seic.com.

Personne-ressource Personne-ressource pour les médias :

