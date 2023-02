Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 2 février 2023

FLO, un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, a nommé Martine St-Onge au poste de vice-présidente et cheffe de la direction des...

Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 2 février 2023. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis. Période de questions et réponses orales Heure : 10 h 00Lieu : Salon bleu Conférence de presse...