Unilumin, Megapixel VR et Userful certifient des solutions AV et LED avancées pour l'entreprise





Userful Corporation, le principal fournisseur de plateformes en tant que service (PaaS) sur le marché de l'AV sur IP d'entreprise, Unilumin, un leader mondial des solutions LED pour les produits d'éclairage et d'affichage LED de haute qualité, et Megapixel VR ont certifié l'intégration de leurs technologies audiovisuelles (AV) avancées.

Cette validation permet aux entreprises clientes de moderniser leurs déploiements AV et LED pour les salles de contrôle, la signalisation numérique, les espaces de réunion et les murs vidéo artistiques.

La technologie d'affichage LED primée et éprouvée par le marché et l'expertise de fabrication d'Unilumin, ainsi que son historique de déploiements couronnés de succès s'accordent à merveille avec la plateforme d'AV sur IP définie par logiciel d'Userful pour offrir une solution inégalée, gérée centralement, sécurisée et évolutive pour une multitude d'applications commerciales audiovisuelles.

« Nous nous réjouissons de certifier cette solution avec Userful afin d'améliorer davantage nos plateformes DV-LED + Megapixel et d'offrir aux clients un choix intégré pour la large gamme d'applications d'entreprise qui utilisent la technologie DV-LED », a déclaré Chris Danley, président d'Unilumin.

« Grâce aux tests et à la certification de nos technologies, Unilumin, Megapixel et Userful font progresser les applications d'entreprise et garantissent aux services audiovisuels et informatiques que notre solution répondra et dépassera leurs attentes », a déclaré Jeremy Hochman, PDG de Megapixel.

« Alors que nous continuons d'améliorer notre plateforme audiovisuelle de nouvelle génération, nous sommes ravis de collaborer avec des leaders technologiques pour créer les meilleures solutions de leur catégorie. L'intégration des écrans et contrôleurs de pointe d'Unilumin et de Megapixel à la plateforme d'Userful fournira une solution supérieure et inégalée pour l'entreprise ayant fait l'objet d'une transformation numérique », a déclaré John Marshall, PDG d'Userful.

Une fiche de solution certifiée qui fournit une vue d'ensemble et les spécifications de cette solution multiproduit est disponible à l'adresse userful.com/unilumin. La solution sera présentée publiquement sur le stand d'Unilumin à InfoComm 2023 à Orlando, en Floride.

À propos d'Userful

Userful est le principal fournisseur mondial de plateformes en tant que service sur le marché de l'AV sur IP d'entreprise ? le segment le plus dynamique du secteur de l'informatique, qui devrait croître et passer de 3 milliards de dollars aujourd'hui à 51 milliards de dollars d'ici 2027, soit un TCAM de 60 % sur cinq ans. La solution définie par logiciel d'Userful révolutionne le marché avec un modèle de plateforme en tant que service (PaaS) qui permet aux clients de choisir parmi une gamme d'applications AV hautement intégrées (offres SaaS, sécurité, SSO, IU intégrée) pour répondre aux besoins de services modernes dans toute l'entreprise. De la signalétique d'entreprise aux solutions de salle de commande en passant par les plateformes de streaming et les mesures de données, les solutions d'Userful permettent des opérations commerciales modernisées pour les responsables informatiques et les départements fonctionnels qu'ils accompagnent. Userful aide les organisations à faire progresser leur manière de travailler, d'apprendre et de gérer avec des solutions sécurisées, évolutives et gérées centralement pour l'engagement des employés et des clients dans le monde entier.

À propos d'Unilumin

Unilumin est un important fabricant de produits d'affichage à LED. Dans le domaine de la production virtuelle, Unilumin a fourni des produits et services à diverses industries telles que le cinéma, la réalité étendue, la télédiffusion et la publicité. Avec un bureau et une salle d'exposition à New York et une installation de plus de 36 000 pieds carrés à Orlando, en Floride, comprenant un centre de services de réparation et une salle d'exposition "Experience Center", Unilumin adhère à la mission d'entreprise "Ensemble, pour un avenir plus brillant" en fournissant des produits LED de pointe avec un sens avancé du design et des solutions à guichet unique.

À propos de Megapixel VR

Megapixel VR est un partenaire technologique innovant qui se consacre à la fourniture d'un suivi et d'un traitement LED de pointe, personnalisés et accélérés aux principales applications de divertissement, de cinéma, de télévision et d'architecture dans le monde. Développement de conception de produits supérieure, expertise de fabrication et déploiement réussi, Megapixel offre des performances visuelles inégalées à tout projet et a hâte de concrétiser les prochains projets emblématiques du monde.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

