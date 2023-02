Cognitive Credit lance une couverture de type obligations « Investment Grade » européennes





Le principal fournisseur de technologies d'analyse et de données de crédit d'entreprise, Cognitive Credit, annonce aujourd'hui le lancement d'une licence relative aux obligations « Investment Grade » (IG) européennes, ce qui lui permet de faire passer sa couverture mondiale à plus de 1 300 émetteurs.

Cette nouvelle licence comprend une offre de données financières historiques détaillées sur plus de 300 émetteurs notés BBB et d'autres sociétés qui viendront s'y rajouter par la suite. Cette liste d'obligations IG européennes à vocation de couverture a été établie en partenariat avec plusieurs importantes sociétés côté vendeur et évaluée par rapport à des indices obligataires largement suivis.

Depuis plus d'une décennie, la solvabilité BBB européenne a enregistré des résultats comparables à ceux d'un spread à faible volatilité, les investisseurs se concentrant principalement sur la valeur relative plutôt que sur le risque de crédit fondamental. La récente correction des taux d'intérêt, associée à des conditions financières plus sévères et à un contexte macroéconomique en détérioration, a changé ce paradigme. Cette transformation intervenue en 2022 a donné lieu à une année particulièrement difficile pour les rendements de crédit, comme en atteste la chute de 14 % de l'indice Markit iBoxx EUR Non-Financials BBB (source : indices Markit iBoxx, S&P Global). Pour gérer le risque de manière adéquate et bénéficier des opportunités résultant de cette perturbation, les investisseurs tentent d'intensifier l'analyse fondamentale dans ce domaine.

Sudha Sathiaseelan, vice-président des données, a déclaré : « En raison de la volatilité du marché constatée en 2022, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos clients ces derniers mois pour être en mesure de déployer notre offre d'obligations IG européennes au début d'année. Cette valorisation des données est un ajout opportun à notre couverture globale et permet aux investisseurs du marché du crédit d'être secondés dans leurs recherches de nouvelles opportunités. »

Jack Wearne, vice-président des produits et de la stratégie, a quant à lui indiqué : « Alors que les investisseurs en crédit cherchent à capitaliser sur de nouvelles possibilités dans le domaine des obligations notées BBB, cette expansion de couverture leur permet de disposer des données les plus précises et les plus rapidement accessibles, des données que seule Cognitive Credit est en mesure de leur fournir. Les souscripteurs pourront acquérir une profonde compréhension des fondements des sociétés notées BBB et réaliser des analyses intermarché précises portant sur des centaines de crédits supplémentaires. »

Les obligations IG européennes concernent la troisième licence de données de Cognitive Credit ouverte à la souscription, en plus de celles portant sur les obligations European High Yield et US High Yield. Toutes les données publiées par Cognitive Credit proviennent de rapports financiers accessibles au public. Elle sont structurée par une technologie exclusive de lecture automatique et publiée en quelques minutes, ce qui garantit de disposer très rapidement de données détaillées et transparentes destinées spécifiquement aux investisseurs institutionnels en crédit. Les clients peuvent accéder aux données de Cognitive Credit sur deux canaux distincts : un service API REST et une application web novatrice et conviviale.

À propos de Cognitive Credit

Chez Cognitive Credit, nous réunissons des experts en technologie et en finance pour créer des solutions évolutives conçues sur mesure pour les investisseurs institutionnels en crédit. En associant les données fondamentales les plus précises du marché à des mises à jour en temps réel et à une suite d'analyses avancées, nous donnons à nos clients les moyens d'être aussi productifs et perspicaces que possible.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.cognitivecredit.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 février 2023 à 08:15 et diffusé par :