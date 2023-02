Netwrix?1Secure : la nouvelle solution SaaS d'audit informatique de Netwrix, conçue pour les MSP





Netwrix, un fournisseur de cybersécurité qui simplifie la sécurité des données, dévoile Netwrix?1Secure, une nouvelle solution d'audit multi-tenant SaaS (Software-as-a-Service) répondant aux besoins des prestataires de services managés (MSP, Managed Service Providers). Son architecture cloud légère garantit la sécurité et la conformité des systèmes et des données de leurs clients à partir d'une console unique.

Principales fonctionnalités de Netwrix?1Secure?:

Accélération de la détection et de la réponse aux incidents ? Netwrix 1Secure fournit un audit continu des modifications critiques apportées aux domaines Active Directory (AD), Azure?AD et Windows?Server?; une visibilité détaillée des menaces via une recherche interactive de type Google?; et des alertes, en cas d'incident de sécurité, personnalisées en fonction des besoins de chaque client?;

Gestion aisée de la sécurité de nombreux clients (tenants) - Un tableau de bord unifié et exploitable qui affiche une vue complète de l'environnement IT de leurs clients ;

Optimisation des profits – Netwrix 1Secure propose un modèle transparent de tarification qui facture les MSP par utilisateur AD managé, de la même manière que ces prestataires facturent leurs clients ;

Génération facile de comptes-rendus pour les auditeurs et les clients - Une vaste bibliothèque de rapports prédéfinis clairement rédigés, disponibles en quelques clics, et pouvant afficher le nom et le logo du MSP ;

- Une vaste bibliothèque de rapports prédéfinis clairement rédigés, disponibles en quelques clics, et pouvant afficher le nom et le logo du MSP?; Écosystème d'outils d'automatisation des services professionnels (PSA, pour Professional Services Automation) - Netwrix?1Secure s'intègre sans friction à ConnectWise et ServiceNow.

Forte des meilleures pratiques de cybersécurité, la solution Netwrix?1Secure s'appuie sur des datacenters certifiés Microsoft Azure, chiffre la totalité des données au repos et en transit, et prend en charge les applications d'authentification multifactorielle (MFA) et d'authentification unique (SSO).

«?Grâce à la nouvelle solution d'audit Netwrix?1Secure, nous sommes en mesure d'améliorer le niveau de sécurité de chacun de nos clients indépendamment de la taille de leur entreprise, et sans les difficultés ni le coût lié à la mise en place d'une infrastructure matérielle sur site ou sur le cloud?», se félicite Brian Ludwigson, senior project manager chez SOHO Solutions, Inc.

«?Depuis dix-sept ans, Netwrix Auditor aide des entreprises du monde entier à se protéger contre les cybermenaces. Nous avons désormais adapté sa fonctionnalité de base aux besoins particuliers des prestataires de services managés, ajoute Steve Dickson, CEO de Netwrix. Avec Netwrix?1Secure, les MSP peuvent facilement auditer les environnements IT de nombreux clients, tant sur site que dans le cloud. Ils sont ainsi à même d'identifier toute activité suspecte ainsi que de répondre aux menaces à temps, et ainsi éviter d'importants dommages.?»

Pour préserver leur compétitivité et différencier leur offre au moyen de services de sécurité avancés, les entreprises peuvent rejoindre le Programme De Partenariat MSP de Netwrix.

A propos de Netwrix

Netwrix facilite la sécurité des données. Depuis 2006, les solutions Netwrix simplifient la vie des professionnels de la sécurité en leur permettant d'identifier et de protéger les données sensibles pour réduire le risque de violation, et de détecter, répondre et récupérer les attaques, en limitant leur impact. Plus de 13 000 organisations dans le monde s'appuient sur les solutions Netwrix pour renforcer leur position en matière de sécurité et de conformité sur les trois principaux vecteurs d'attaque : données, identité et infrastructure.

Plus d'information sur https ://www.netwrix.fr/

