Alcon Canada lance aujourd'hui les nouvelles lentilles cornéennes TOTAL pour les patients atteints d'astigmatisme





Alcon (SIX/NYSE : ALC), le chef de file mondial des soins oculaires dont la mission est d'aider les gens à voir avec clarté, a annoncé aujourd'hui le lancement au Canada de TOTAL30MD pour l'astigmatisme et DAILIES TOTAL1MD pour l'astigmatisme. Ce lancement ajoute de nouvelles options très performantes pour les patients astigmates au portefeuille de lentilles cornéennes réutilisables et de lentilles jetables à remplacement quotidien d'Alcon.

On évalue que les lentilles cornéennes toriques ? pour la correction de l'astigmatisme ? constituent le segment du marché qui connaît la croissance la plus rapide,* ce qui donne aux professionnels des soins oculaires l'occasion d'offrir une correction exceptionnelle de la vision et une excellente expérience patient. Même si 47 pour cent des patients ont besoin d'une correction de l'astigmatisme, des études révèlent que seulement 10 pour cent d'entre eux portent des lentilles cornéennes toriques.1**

« Nous sommes heureux de lancer les lentilles cornéennes TOTAL30 pour l'astigmatisme et les lentilles cornéennes DAILIES TOTAL1 pour l'astigmatisme au Canada, deux produits qui ont connu un très grand succès dans d'autres marchés », a déclaré Chris Gruhn, directeur général d'Alcon Canada. « Ces innovations très attendues offriront une vision stable et un confort exceptionnel aux patients astigmates, conformément à notre mission d'aider les gens à voir avec clarté. »

Des études révèlent que les utilisateurs de lentilles cornéennes toriques éprouvent plus d'inconfort que ceux qui portent des lentilles sphériques (42 % vs 35 %) et plus de sécheresse oculaire à la fin de la journée (35 % vs 26 %).2 Dotées de la technologie de gradient d'eau exclusive à Alcon, les nouvelles lentilles cornéennes toriques TOTAL règlent ces problèmes, grâce à leur teneur en eau de près de 100 % à la surface, de sorte que tout ce qui entre en contact avec l'oeil, c'est une couche d'humidité.3,4

« En tant que professionnel des soins oculaires, je sais que l'entière satisfaction et le confort absolu sont essentiels pour que mes patients continuent à porter des lentilles cornéennes; c'est pourquoi je fais confiance aux lentilles cornéennes TOTAL », explique le Dr François Piuze, optométriste chez Eye Am Soins oculaires. « Grâce à la technologie novatrice de gradient d'eau, je peux maintenant offrir une expérience confortable, même à mes patients astigmates. »

Ces innovations comprennent également d'autres technologies exclusives d'Alcon conçues pour offrir aux patients une expérience exceptionnelle :

La conception PRECISION BALANCE 8|4 MD offre la stabilité dont les utilisateurs de lentilles cornéennes astigmates ont besoin pour une vision exceptionnellement claire et stable. 5

offre la stabilité dont les utilisateurs de lentilles cornéennes astigmates ont besoin pour une vision exceptionnellement claire et stable. Les lentilles cornéennes réutilisables avec gradient d'eau TOTAL30 pour l'astigmatisme sont dotées de la technologie biomimétique CELLIGENT MD , qui contribue à résister aux bactéries et aux dépôts de lipides, pour des lentilles propres pendant un mois complet. 6-9

, qui contribue à résister aux bactéries et aux dépôts de lipides, pour des lentilles propres pendant un mois complet. Les DAILIES TOTAL1 pour l'astigmatisme sont dotées de la technologie SmarTearsMD, qui libère un ingrédient qui se trouve naturellement dans les larmes et qui aide à stabiliser la couche lipidique du film lacrymal.4

Les professionnels des soins oculaires peuvent consulter le site www.myalcon.ca pour découvrir les avantages des lentilles cornéennes toriques TOTAL pour leur pratique et pour leurs patients atteints d'astigmatisme. Reportez-vous aux directives d'utilisation pour des informations complètes sur le port, l'entretien et la sécurité.

Reportez-vous aux directives d'utilisation pour des informations complètes sur le port, l'entretien et la sécurité.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec clarté. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de 75 ans, nous offrons la gamme de produits la plus vaste qui améliore la vie des gens en les aidant à mieux voir. Chaque année, nos produits chirurgicaux et nos produits de soins oculaires touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Nos quelque 24 000 associés améliorent leur qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Apprenez-en plus à www.alcon.ca/fr. Vous pouvez également échanger avec nous sur Instagram et Facebook.

À propos de l'astigmatisme

L'astigmatisme est un problème de vision courant et 47 pour cent des patients ont besoin d'une correction visuelle.1** La cornée des patients atteints d'astigmatisme a une forme irrégulière, plutôt que sphérique, ce qui peut entraîner une vision floue et brouillée, et donner l'impression que les images sont déformées. Les autres symptômes de l'astigmatisme peuvent comprendre des maux de tête, de la fatigue oculaire et de l'inconfort, une tendance à plisser les yeux et une mauvaise vision nocturne.

* Estimations internes d'Alcon

** >0,75 D dans au moins un oeil

Références

Young G, Sulley A, Hunt C. Prevalence of astigmatism in relation to soft contact lens fitting. Eye Contact Lens. 2011; 37:20-25. Multi Sponsor Surveys Inc. Rapport 2014 de Gallup sur le marché cible des lentilles cornéennes toriques. Angelini TE, Nixon RM, Dunn AC, et al. Viscoelasticicty and mesh-size at the surface of hydrogels, characterized with microrheology. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013; 54:E-Abstract 500. Pitt WG, Jack DR, Zhao Y, Nelson JL, Pruitt JD. Loading and release of a phospholipid from contact lenses. Optom Vis Sci. 2011; 88(4); 502-506. Dans le cadre d'une étude clinique où les patients (n=66) ont utilisé la solution AOSEPTMD pour le nettoyage, la désinfection et le rangement quotidiens de leurs lentilles; données d'Alcon, 2021. Ishihara K, Fukazawa K, Sharma V, Liang S, et al. Antifouling silicone hydrogel contact lenses with a bioinspired 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer surface. ACS Omega. 2021; 6:7058-7067. In vitro evaluation of bacterial adherence in commercial lenses; données d'Alcon, 2020. In vitro evaluation of bacterial biofilm in commercial lenses; données d'Alcon, 2020. In vitro evaluation of lipid deposition for lehfilcon A and commercial lenses using 3D confocal imaging; données d'Alcon, 2021.

Échangez avec nous Facebook et LinkedIn.

Communiqué envoyé le 2 février 2023 à 08:05 et diffusé par :