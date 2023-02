La Première du Canada change de nom pour Securian Canada, à la suite de l'acquisition de la division des Marchés spéciaux de la Sun Life





Aujourd'hui, la Compagnie d'assurance-vie Première du Canada et la Compagnie d'assurance générale Première du Canada (la « Première du Canada ») ont annoncé qu'elles avaient changé de nom pour devenir Securian Canada 1à la suite de l'acquisition de la division des Marchés spéciaux de la Sun Life. Après avoir plus que doublé sa position sur le marché canadien, la Première du Canada, ainsi que Valeyo, Inc. (une société soeur de la Première du Canada, et fournisseur de technologie et de services pour les institutions financières), feront désormais collectivement affaire sous la bannière Securian Canada.

« L'acquisition réussie des Marchés spéciaux de la Sun Life élargit nos services et constitue un catalyseur pour optimiser tous les actifs de Securian Canada sous la même bannière », a déclaré M. Nigel Branker, président-directeur général de Securian Canada. « Nous avons renforcé notre position et, grâce à notre offre combinée, nous aurons désormais une seule voix et une seule marque sur le marché. Bénéficiant d'une forte présence au sein de l'industrie canadienne de l'assurance, Securian Canada émerge comme un assureur de premier plan et un employeur progressiste de choix dans les marchés des institutions financières canadiennes (créanciers) et des associations professionnelles et groupes d'affinité. »

« Nous sommes fiers et enthousiastes à l'idée de combiner nos talents, notre expertise et notre engagement afin de poursuivre notre croissance et notre leadership au sein des marchés que nous servons en tant que compagnie d'assurance canadienne agile, novatrice et axée sur le numérique », a ajouté M. Branker. « Nous nous engageons à offrir des expériences spécialisées et à créer des produits d'assurance et des partenariats pratiques et clé en main pour aider les Canadiens et leurs familles à se sentir en sécurité. »

Grâce à ses bureaux à Toronto, Montréal, Burnaby, Waterloo et Winnipeg, Securian Canada possède une expertise et de solides racines locales, une empreinte nord-américaine par l'entremise de sa société mère, Securian Financial Group, Inc. (Securian Financial2) qui figure dans le classement Fortune 5003, et une perspective mondiale. L'importance que Securian Canada accorde à l'innovation, à la technologie numérique, à la diversité, à l'équité et à l'inclusion lui permet d'offrir des solutions d'assurance pertinentes à ses partenaires, à leurs clients et, plus largement, aux Canadiens et à leurs familles.

À propos de Securian Canada

Nous sommes là pour les Canadiens et leurs familles ? quelle que soit leur définition de la famille. Tout ce que nous faisons contribue à assurer l'avenir des gens, notamment nos solutions d'assurance et de protection prêtes à l'emploi, conçues pour fournir une sécurité financière.

Depuis plus de 65 ans, nous fournissons aux Canadiens et à leurs familles une protection pour leur donner confiance face aux incertitudes de la vie. Aujourd'hui, Securian Canada réunit des racines locales et une solide expertise, une empreinte nord-américaine et une perspective mondiale, tout en innovant à la vitesse requise pour les marchés qu'elle sert.

En collaboration avec notre société mère américaine ? Securian Financial ? nous offrons des solutions d'assurance élaborées avec soin, en vue d'offrir aux gens des expériences spécialisées.

Pour en savoir plus sur Securian Canada, visitez securiancanada.ca/fr/.

_______________________

1 Securian Canada est le nom de marque utilisé par la Compagnie d'assurance-vie Première du Canada et la Compagnie d'assurance générale Première du Canada pour faire affaire au Canada. Les polices d'assurance sont établies par la Compagnie d'assurance-vie Première du Canada et la Compagnie d'assurance générale Première du Canada.

2 Securian Financial est le nom commercial de Securian Financial Group, Inc. et ses filiales. Les produits d'assurance sont émis par les filiales d'assurance.

3 Classement Fortune 500 publié en mai 2022 sur la base du chiffre d'affaires PCGR total déclaré en 2021. Le classement est limité aux sociétés cotées en bourse, aux coopératives appartenant à des agriculteurs et aux mutuelles d'assurance ayant leur siège social aux États-Unis.

