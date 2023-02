Ouverture du CVRN : un centre d'hébergement pour les travailleurs de la région





ROUYN-NORANDA, QC, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Camp de ville Rouyn-Noranda (CVRN) ouvrira ses portes dès le lundi 6 février prochain. Situé au 751, rue Mathieu, ce complexe d'hébergement pour travailleurs répond aux besoins de location des entreprises oeuvrant dans région. Les chambres sont disponibles sur réservation seulement.

Un service diversifié et complet

Le CVRN propose un système de location à court, moyen et long terme incluant la possibilité d'ententes de partenariat de temps partagé entre les entreprises. Le site compte au total 64 chambres équipées d'une télévision intelligente, avec Wi-Fi haute vitesse et service de buanderie compris. Dans le but d'offrir un service complet pour les travailleurs, le petit-déjeuner continental, le dîner et le souper sont inclus et préparés par les artisans du coin avec un choix de menus variés. Il y a également un vaste espace de stationnement.

Une idée innovante

Considérant le manque important de logements depuis plusieurs années dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue et plus particulièrement Rouyn-Noranda, l'équipe derrière la construction du projet du CVRN a pour but de répondre à ce problème. Le complexe d'hébergement remédie à la situation en créant des espaces de location adaptés et flexibles pour héberger les travailleurs et les entreprises de la région. Avec sa localisation stratégique, le CVRN est en plein coeur de toutes les activités minières du secteur de l'Abitibi-Témiscamingue, situé à 5 minutes du centre-ville de Rouyn-Noranda.

« L'idée m'est venue quand j'ai vu le nombre d'annonces pour des chambres ou appartements offerts uniquement pour les travailleurs, et ce, malgré le taux d'inoccupation très bas de Rouyn-Noranda. Construire un complexe d'hébergement axé sur les besoins de cette clientèle et offrant un milieu de vie sécuritaire, calme, pratique et convivial, similaire à ce qu'on retrouve sur les grands chantiers éloignés permettra potentiellement de libérer des appartements actuellement occupés par les travailleurs faute d'autres options et permettra à des personnes ou à des familles de s'établir ici », a déclaré M. Norman Jacob, propriétaire du CVRN.

À propos du CVRN

Le Camp de ville Rouyn-Noranda, ou CVRN, est un complexe d'hébergement créé par Norman Jacob, propriétaire du CVRN et de l'entreprise Technominex dévouée depuis plusieurs années au domaine de l'exploration minière. Ses bureaux sont situés au coeur de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Baie-James, donc l'équipe est au premier rang pour percevoir le besoin plus que présent d'augmenter la capacité d'hébergement des travailleurs du domaine minier.

