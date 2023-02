Mosaic acquiert 5,650 hectares dans l'extension est du projet lithium Corvette de Patriot Battery Metals





MONTRÉAL, 02 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mosaic Minerals Corporation (CSE: MOC) (« Mosaic » ou « La Société ») annonce l'acquisition de 110 claims miniers adjacents à la bordure Est de la propriété Corvette de Patriot Battery Metals, localisée à la Baie James, Québec. Les forages récents sur Corvette ont intersecté des hautes teneurs en Lithium (CV22-093 : 52,2 mètres à 3.34% Li 2 O incluant 15 mètres à 5.10% Li 2 O).



D'une superficie de 5,650 hectares, ces 110 claims constituant le projet Pluton SM se situent dans un environnement comprenant des intrusifs granitiques avec présence de biotite et de muscovite, deux minéraux considérés comme marqueurs dans la recherche de lithium. Quelques échantillons de surface pris dans cet environnement par le MERN ont donné des teneurs indicielles en lithium et en thorium. Ce dernier est un indicateur potentiel pour la présence de minéraux tel que le césium ou le rubidium qui sont eux-mêmes des marqueurs utiles pour la recherche de lithium.

« Ce nouveau projet se situe dans un environnement favorable et propice pour l'exploration de lithium et de minéraux stratégiques. La présence de pegmatites possibles sur ce projet est à vérifier mais nous sommes confiants d'en trouver au cours de notre programme d'exploration que nous prévoyons débuter dès que les conditions d'accès nous le permettront. Il est à noter que dans leur dernier communiqué de presse, Patriot Battery Metals mentionne que leur dernier forage le plus à l'est a révélé une teneur importante en lithium. C'est intéressant de voir que la zone potentielle de Patriot Battery continue vers l'est » de souligner Jonathan Hamel, président et chef de la direction de Mosaic Minerals.

La société est déterminée à se bâtir un vaste portfolio de propriétés minières axé sur les minéraux stratégiques notamment le lithium et le nickel. Avec l'ajout du projet Pluton SM, Mosaic Minerals détient maintenant plus de 784 claims d'une superficie d'environ 42,000 hectares répartis en 10 projets distincts. D'autres projets pourraient éventuellement s'ajouter à ce portfolio.

Acquisition auprès de prospecteurs

Le projet Pluton SM a été acquis en partie auprès de 2 prospecteurs indépendants (39 claims) et par voie de jalonnement (71 claims). En contrepartie de l'acquisition des 39 claims détenus par les prospecteurs, la société leur émettra respectivement 450,000 et 1,000,000 d'actions et leur accordera 0,50% NSR pour l'un et 2% NSR pour l'autre dont 1% pourra être racheté en contrepartie d'une somme de 1 million $. La transaction est conditionnelle à l'approbation des autorités compétentes.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue indépendant et personne qualifiée selon la norme 43-101.

À propos de Mosaic Minerals Corporation

Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant sur l'exploration de minéraux tels que le Nickel et le Lithium sur le territoire de la province de Québec.

