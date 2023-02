Sondage de la Banque CIBC : Pour la plupart des retraités migrateurs canadiens, projets pour l'hiver dans le Sud riment avec risques financiers





73 % d'entre eux déclarent également que l'environnement économique actuel pourrait avoir des répercussions sur leur capacité à vivre à l'étranger

TORONTO, le 2 févr. 2023 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque CIBC révèle que très peu de retraités migrateurs* canadiens (21 %) ont parlé à un professionnel des finances de leur projet de vivre à l'étranger pendant les mois d'hiver. Bien que certains d'entre eux voient l'utilité de conseils financiers, la plupart des retraités migrateurs planifient leurs vacances en solitaire, même si la majorité (73 %) est préoccupée (24 % très préoccupée) par le contexte économique actuel.

« Après avoir composé avec les conditions de voyage difficiles associées à la pandémie, de nombreux Canadiens sont retournés passer leurs hivers à l'étranger dans des endroits plus chauds, a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements à la Banque CIBC. Pourtant, bon nombre de retraités migrateurs sont à nouveau confrontés à l'incertitude liée aux voyages. Malgré les taux d'intérêt et le coût de la vie qui ne cessent de grimper, ils ne cherchent souvent pas à obtenir des conseils financiers qui pourraient les aider à surmonter ces préoccupations. »

Selon le sondage, peu de retraités migrateurs (7 %) séjournent à l'étranger dans une propriété dont ils sont propriétaires, bon nombre d'entre eux optant pour la location à court (26 %) ou à long terme (24 %).

Lorsqu'ils se trouvent dans le Sud, la plupart d'entre eux s'attendent à effectuer leurs opérations bancaires par voie numérique grâce à l'application mobile ou au site Web de leur banque canadienne (71 %) et la moitié d'entre eux retireront des devises étrangères en espèces avant leur voyage (49 %), et la plupart (87 %) disent ne pas avoir l'intention de faire d'achats importants pendant leur séjour à l'étranger.

Parmi les Canadiens qui envisagent de devenir des retraités migrateurs, certains (27 %) prévoient de retarder leur retraite afin d'accumuler plus d'épargne, tandis que d'autres (27 %) disent qu'ils réduisent les dépenses non essentielles pour les aider à atteindre leur objectif.

« Que vous passiez déjà vos hivers à l'étranger ou que vous rêviez d'abandonner la neige et d'opter pour le sable chaud à la retraite, un conseiller pourra vous aider à mieux vous positionner, financièrement, pour votre séjour à l'étranger. Celui-ci vous aidera à mettre vos finances sur pilote automatique afin de veiller à ce que toutes vos factures soient payées à temps, de gérer les taux de change, de prévoir les dépenses médicales et de prendre en compte les considérations fiscales pour que votre évasion hivernale soit sans souci et des plus reposantes », a ajouté Mme Lucreziano.

Autres conclusions marquantes du sondage :

89 % des retraités migrateurs effectuent un voyage dans l'année.

66 % des retraités migrateurs passent leur temps au même endroit plutôt que de voyager vers plusieurs destinations.

56 % des retraités migrateurs passent leur temps aux États-Unis.

54 % des retraités migrateurs visitent des lieux internationaux (hors des États-Unis).

44 % des retraités migrateurs prévoient d'accueillir de la famille et des amis pendant leur séjour temporaire à l'étranger.

Principales destinations des retraités migrateurs :

34 % d'entre eux séjournent dans le sud-est des États-Unis (par exemple, en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud).

24 % séjournent au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

14 % séjournent dans le sud-ouest des États-Unis (par exemple, en Arizona ou au Texas ).

ou au ). 14 % séjournent dans les Caraïbes.

14 % visitent l' Europe .

Mention juridique relative au sondage :

Ces résultats proviennent d'une étude réalisée par Maru Public Opinion et réalisée par les spécialistes en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue du 14 au 23 décembre 2022, parmi un échantillon aléatoire de 1 010 adultes canadiens âgés de 50 ans et plus (dont 74 % ont des actifs investis de plus de 100 000 $) qui sont des panélistes en ligne de Maru Voice Canada. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20. Les répondants avaient la possibilité de répondre en anglais ou en français. Les écarts dans les totaux ou entre ceux-ci par rapport aux tableaux de données s'expliquent par le fait que les chiffres ont été arrondis.

* Le terme « retraité migrateur » fait référence aux personnes âgées de plus de 50 ans qui prévoient de vivre temporairement (un mois ou plus) dans un climat plus chaud pendant les mois d'hiver, que ce soit actuellement ou dans un avenir proche (au cours des prochaines années).

