Avis aux Media - Préparatifs de Transports Québec en vue de la vague de froid attendue ce week-end





MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les représentantes et représentants des médias à une activité de presse visant à montrer les actions mises en place à l'approche d'un épisode de froid extrême attendu au courant de la fin de semaine sur l'ensemble de la province.

Pour l'occasion, un porte-parole et un chef des opérations des activités hivernales seront disponibles pour accorder des entrevues en lien avec les conseils de prévention et les activités de viabilité hivernale du Ministère. Une prise d'images d'un abri à sel ainsi que des équipements d'épandage et de déneigement est aussi prévue.

À noter que les personnes invitées devront arriver chaussées de bottes de sécurité avec embout d'acier. Les autres équipements de sécurité seront fournis par le Ministère.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 3 février 2023

HEURE : À 10 h

LIEU : Montréal *L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédité-e-s.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact du point de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à l'activité de presse.

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé en présence de personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles qui ont des maladies chroniques. Les personnes qui ont de la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale sont invitées à porter le masque. Enfin, toute personne qui a de la fièvre devrait rester à la maison. Plus de détails concernant les gestes pour limiter la transmission des maladies respiratoires infectieuses sont disponibles sur Québec.ca.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

