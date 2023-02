/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Entente historique entre la Ville de Longueuil et l'Aéroport Montréal - Saint-Hubert (YHU)/

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les représentantes et représentants des médias à une activité de presse visant à montrer les actions mises en place à l'approche d'un épisode de froid extrême attendu au courant de la fin...

Le projet Royalmount annonce aujourd'hui le début de la construction d'une passerelle piétonnière qui reliera la station de métro De la Savane au tout nouveau quartier Royalmount. Entièrement financée par Carbonleo à hauteur de plus de 25 M$, cette...

Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, annoncera la conclusion d'une entente historique entre la Ville et l'Aéroport Montréal - Saint-Hubert (YHU). Pour...